El Gobierno vuelve a ajustar IOSFA: cierre de 30 farmacias y brusca reducción de personal

La noticia se suma a las limitaciones de prestaciones médicas en hospitales como Campo de Mayo y el Central.

Si la gestión de Luis Petri en el Ministerio de Defensa quedará marcada por el endeudamiento exponencial de la obra social de las Fuerzas Armadas (antes IOSFA, ahora OSFA), la de Carlos Presti lo será por el ajuste como prioridad.

En los últimos quince días, los 323.000 afiliados de OSFA se desayunaron con una serie de resoluciones emitidas por Defensa que anticipan cómo será 2027 para la obra social que debería garantizar la cobertura de su salud, a pesar de que abundan las denuncias por sus deficientes prestaciones. El horizonte presenta una brusca reducción de la planta de trabajadores y el cierre masivo de farmacias.

El 8 de octubre, se supo, mediante una resolución de siete páginas, que a partir del 4 de febrero del año que viene el personal contratado de OSFA, que actualmente es de alrededor de 2.450 trabajadores, se achicará a 1.000.

Rubén López, delegado gremial de ATE en IOSFA, fue uno de los primeros que alertó sobre esa reducción, pero a la vez añadió otro problema: “El liquidador nuevo que nombró el Gobierno no le pagó nada a los prestadores, lo cual hace que la situación sea cada vez peor”. La referencia es para Gonzalo Secchi, administrador de la liquidación de la ex IOSFA y designado por el Ministerio de Defensa bajo la órbita de Carlos Presti.

Según la resolución a la que accedió Ámbito , como resultado del brusco ajuste que se plantea, se logrará un resultado superavitario; algo que debería ser importante, pero secundario en relación con la calidad de las prestaciones: “De la conjunción del resultado económico y de la cuenta de capital se obtiene para el ejercicio 2027 un resultado financiero positivo de $1.069.330.830”.

Cabe señalar que, como viene publicando sucesivamente este medio, según fuentes calificadas, “hay una cantidad muy grande de pacientes a los que se les han suspendido cirugías tanto en el Hospital Militar central como en el Hospital de Campo de Mayo por falta de insumos. Hay pacientes en Entre Ríos que no pueden acceder a sus medicamentos para tratamientos oncológicos, Tenemos pacientes en la provincia del Chaco que se tiene que trasladar o a Misiones o a Entre Ríos para poder atenderse y, cuando llegan allí, se encuentran que IOSFA esa semana está suspendida. Es como una desaparición en cuentagotas”.

Como si fuera poco, el 14 de octubre, se conoció otra resolución, también firmada por Secchi, en la que se comunica el listado de 30 farmacias que, sin mayores explicaciones, se cerrarán.

De acuerdo con lo que dice la mencionada resolución, “hasta la fecha no se recibió pedido de traspaso de las farmacias por parte de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y debido a la pronta fecha de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), se debe iniciar con el proceso de cierre de las farmacias de referencia. Por lo anteriormente mencionado, en plenas funciones y atribuciones como responsable legal de IOSFA ordenó: Cerrar y dar de baja las habilitaciones sanitarias de todos los establecimientos denominados Farmacias Propias IOSFA según la nómina a continuación y establecer que se realicen, según la norma sanitaria aplicable a Establecimientos de Salud Habilitados por la Autoridad Sanitaria que corresponda, el proceso que conlleva el cierre de los mismos y cumplimentar las toma de inventario para cierre de ejercicio contable”.

Sin embargo, son varias las voces que vienen señalando que OSFA, como parte del plan de ajuste, no está comprando a las droguerías para abastecer a las farmacias propias de la obra social.

Llamativamente, en el presupuesto para 2027, el Ministerio de Defensa sostuvo que uno de sus principales objetivos será el de “fortalecer la red de farmacias”.

Más allá de los cambios de nombres y los anuncios rimbombantes, la crisis que atraviesa la obra social de las Fuerzas Armadas es de tal magnitud que ayer, en Mar del Plata, una de las ciudades con personal militar más afectados, acompañantes terapéuticas reclamaron en la sede de OSFA por cuatro meses de atraso: “Es inhumano trabajar sin un sueldo”, dijeron.