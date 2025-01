El irónico mensaje de Lilia Lemoine a Victoria Villarruel por los sueldos: "Pasanos el CBU así le donamos"

La legisladora aprovechó las recientes declaraciones de la segunda de Javier Milei en su Instagram, donde se quejaba de no tener un sueldo digno para la función que ocupa. Ante esto, Lilia lanzó: "Vicepresidente Villarruel, su afirmación de 'ganar 2 chirolas' insulta al 90% de los argentinos. Usted cobra como un diputado, que es un EXCELENTE SUELDO para un trabajador estatal. Nos votaron para ser mejores, no más de lo mismo", escribió en la red social X.

Y sumó: "No la arrobo porque hace meses me tiene bloqueada", insistiendo en su afrenta con la presidenta del Senado. Además, escribió: "Un síntoma de la casta no es ganar un gran sueldo; es ganar un gran sueldo y no darse cuenta; es vivir adentro de una nuez. Para un millonario es poco, pero un servidor público AUNQUE FUERA UN MILLONARIO, debería saber lo que ganan las personas para las que trabaja".