Lesa humanidad: todavía hay más de 300 causas, pero el Gobierno desmantela áreas clave de Derechos Humanos

Fuentes judiciales le describieron a Ámbito una situación compleja, con tribunales donde faltan designar jueces por el estancamiento de las negociaciones en el Senado. En muchos casos, se recurre a los jueces subrogantes, es decir magistrados que cubren transitoriamente un lugar en un tribunal, mientras sigue actuando en el suyo propio.

Las falencias son muchas, pero las causas siguen, impulsadas por víctimas, organismos de derechos humanos y la Fiscalía. Incluso, a pesar de la llegada de Javier Milei al poder, se mantiene el ritmo de causas. "La actividad procesal de acuerdo a nuestro informe está activa", afirma Ámbito Ángeles Ramos, titular de la PROCULESA.

El daño "silencioso" del Gobierno

Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia en diciembre de 2023 se especuló con que estos juicios se terminarían. Incluso que se podría dar una amnistía a los más de mil condenados por delitos de lesa humanidad. Pero, a pesar de la posición oficial a favor de la "memoria completa" y el desmantelamiento de áreas clave de derechos humanos, los juicios continuaron y el perdón presidencial no se dio.

Fuentes judiciales le aseguraron a Ámbito que no hubo ninguna "intervención" del Gobierno con respecto al rumbo de los juicios. "Esa no es mi agenda", dijo una vez el presidente Javier Milei en referencia a la memoria completa impulsada por su vice Victoria Villarroel y la visita de diputados libertarios a represores que cumplen penas en la cárcel.

Desde los organismos de derechos humanos no están de acuerdo con esta mirada. "Desde que asumió Javier Milei se han incrementado los discursos de odio, negacionistas y sectores que reivindican a la última dictadura cívico militar", advierte Carolina Villella de Abuelas.

milei serio congreso villarruel.webp El Gobierno desmanteló áreas clave de derechos humanos como el equipo de abogados que querellan en los juicios y equipos de investigación.

En todo caso, en lo que sí coinciden querellantes y miembros de la Justicia es en el daño "silencioso" que el Gobierno provoca con el desmantelamiento de áreas clave. Sólo en el equipo de abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se despidieron a 14 personas, en los 15 meses de gestión de Alberto Baños. De esta manera, el Estado nacional se quedó casi sin letrados para querellar en las decenas de causas donde interviene.

"El Gobierno no pudo, a pesar de los esfuerzos que hizo, desmantelar la política de memoria, de justicia. Los juicios continuaron, las condenas siguen sucediendo", evaluó Nicolás Tauber, uno de los abogados despedidos de la Secretaría de Derechos Humanos.

Consultada por este medio, la fiscal de La Plata Ana Oberlin remarcó el daño que genera el vaciamiento de organismos públicos como el Programa Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) o el Centro Ulloa que colaboran con la justicia. "Es un cambio bastante importante", se lamentó. "Milei desarmó varios de los organismos que colaboran sobre todo con la parte de la investigación respecto de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado". Mencionó al RUVTE y la CONADI, entre otros, pero se cuentan por decenas.

La muerte de acusados y víctimas

Uno de los riesgos más importantes de estas causas es la edad avanzada de los acusados y las víctimas. Cuánto tiempo de vida queda para juzgar crímenes cuyos responsables rondan los 80 años. Cada vez se mueren más antes de la sentencia. "El fallecimiento de victimas y testigos es siempre un problema para cualquier juicio", reconoce Ángeles Ramos.

Si un acusado muere, la causa termina automáticamente. Esto ha sucedido en varias causas. Según el informe de PROCULESA, de las personas implicadas en las causas abiertas desde 2006, murieron 1.222 de las 3.824 investigadas.

"Esto ha marcado una especie de impunidad biológica, pero también, y esto es lo más grave y lo más triste en términos de la construcción de la memoria, de la verdad y la justicia, tiene que ver con el hecho de que muchas de las personas mueren sin saber lo que ha ocurrido con sus padres, sus madres, sus hijos, hijas, sus hermanos, hermanas, sus primos, sus primas", describe la fiscal Ana Oberlin.

"En muchos casos llegamos tarde y cuando por ahí se puede determinar e identificar los cuerpos de desaparecidos ya no quedan prácticamente familiares para para darles la noticia", se lamenta Oberlin, quien destaca el enorme esfuerzo que realizan colectivos de abogados y la Fiscalía para avanzar lo más rápido posible.

WhatsApp Image 2023-09-04 at 5.40.54 PM.jpeg Cuánto tiempo de vida queda para juzgar crímenes cuyos responsables rondan los 80 años. Ignacio Petunchi

¿El posible fin de los juicios de lesa humanidad?

Ante el paso del tiempo, el temor de que ya no haya acusados a quien juzgar aparece. Sin embargo, muchos creen que todavía falta para ello. "No se ve un horizonte. No hay una fecha de finalización del proceso. Quedan muchos imputados vivos, hay muchos hechos que todavía no se juzgaron", señala Nicolás Tauber, el abogado despedido de la Secretaría de Derechos Humanos.

"Si bien es un escenario no tan lejano aquel en el que no queden victimas ni perpetradores/as con vida, lo cierto es que aún quedan muchas investigaciones en curso, victimas que aún no han tenido acceso a la justicia, sus casos no han sido parte de ningún juicio y personas que aún permanecen impunes", pronóstica Villella de Abuelas.

Si bien todavía hay muchas causas por delante, el tiempo ya empieza a sobrevolar en las causas y se piensa en caminos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad. Por ello, Ángeles Ramos señala que "desde hace algunos años estamos impulsando que los juicios en los cuales los casos de víctimas quedan a mitad de camino por fallecimiento de los acusados puedan ser analizados por la justicia en cuanto a su existencia y responsabilidad por derecho a la verdad".

Si bien la política del Gobierno nacional no favorece en nada a estos procesos, por ahora, los juicios parecen estar lejos de ser frenados. El cúmulo de pruebas y sentencias es abrumadora. Desde 1985 hubo más de 350 juicios con sentencia y hubo más de 1.200 condenados. Parece difícil que un Presidente se anime a borrar de un plumazo un proceso de largo de justicia de esta magnitud. Pero todo está por verse.