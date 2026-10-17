El mensaje del PJ en el Día de la Lealtad: "Ayer por Perón, hoy por Cristina"

En la efeméride pejotista más importante, el partido denunció una persecución judicial contra la expresidenta y exigió el fin de su inhabilitación política. La fuerza convocó a la militancia a organizarse y "recuperar el espíritu del 17 de octubre" de 1945.

El PJ publicó un mensaje en defensa de Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad.

El Partido Justicialista (PJ) difundió este sábado un comunicado por el Día de la Lealtad Peronista , en el que estableció un paralelismo entre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y la detención de Juan Domingo Perón en octubre de 1945 : "Ayer por Perón, hoy por Cristina. Volvamos a dar vuelta la historia” , expresó el partido en una publicación en sus redes sociales.

En el documento difundido en las redes sociales, la organización sostuvo que la expresidenta es víctima de una proscripción política y convocó a sus seguidores a movilizarse para reclamar su libertad . Además, la fuerza política planteó que la lealtad al movimiento representa un compromiso activo y no una simple conmemoración histórica.

El pronunciamiento cuestionó especialmente la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió la exmandataria como parte de su condena en la causa Vialidad. Según el PJ, la medida busca impedir que una de las principales referentes opositoras pueda volver a competir electoralmente.

En ese contexto, el partido llamó a la militancia, los trabajadores, las organizaciones sociales y los sectores democráticos a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para conseguir la libertad de Fernández de Kirchner y revertir lo que considera una medida de carácter proscriptivo.

La declaración también apuntó contra las condiciones de detención de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento ubicado en San José 1111 , en la Ciudad de Buenos Aires.

En particular, el Partido Justicialista cuestionó las restricciones establecidas para recibir visitas y aseguró que se trata de limitaciones que no se aplican, según su denuncia, “a narcotraficantes ni a condenados por delitos de lesa humanidad”.

Respecto de la sentencia en la causa Vialidad, la fuerza política afirmó que se dictó “sin pruebas” y acusó a los magistrados de alterar los hechos y utilizar el sistema judicial con fines políticos.

Asimismo, cuestionó la imparcialidad del proceso al señalar que el presidente del tribunal “juega al fútbol en la quinta de Mauricio Macri con el fiscal de la acusación”.

Para el partido, la finalidad de la condena excede el cumplimiento de la pena impuesta a la expresidenta y responde a un intento de excluirla de la competencia política. “No se trata de justicia, se trata de proscripción”, manifestó en el comunicado.

En esa línea, el PJ describió a Fernández de Kirchner como “la dirigente política más importante de la oposición” y vinculó su situación judicial con un proyecto económico que, según sostuvo, pretende disciplinar a los sectores que defienden la industria nacional, el empleo, los derechos sociales y la soberanía.

“Cuando no pueden vencer en las urnas, recurren a la proscripción”, advirtió la organización, que insistió en la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento peronista frente al escenario político actual.

El peronismo bonaerense llega dividido al 17 de octubre

El peronismo bonaerense llegará a una nueva conmemoración del 17 de octubre con su interna sin resolver. El gobernador Axel Kicillof y el kirchnerismo que responde a Cristina Fernández de Kirchner y conduce Máximo Kirchner celebrarán por separado el Día de la Lealtad, en una disputa que excede el liderazgo partidario y anticipa las tensiones de cara a 2027.

Kicillof encabezará el acto en La Matanza, con el respaldo del intendente Fernando Espinoza, uno de los principales impulsores de su proyecto presidencial. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) buscará mostrar capacidad de movilización e identidad propia. En un plenario en Mar Chiquita, Espinoza ya había afirmado que “el próximo presidente de la Argentina se llama Axel Kicillof”.

Máximo, en tanto, estará en Chaco en una actividad encabezada por Jorge Capitanich, mientras la militancia kirchnerista se movilizará hacia San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

En ese espacio, la expectativa está puesta en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ante el que los abogados de Cristina pidieron revisar la condena de seis años y suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El kirchnerismo espera que un eventual pronunciamiento favorable fortalezca sus aspiraciones políticas, aunque una resolución del organismo no dejaría sin efecto por sí misma la condena dictada en la Argentina.

En ese contexto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, generó malestar en el kirchnerismo al señalar que un eventual dictamen de la ONU no sería vinculante para la Justicia argentina, aunque expresó su deseo de que los tribunales lo evalúen de manera positiva.

Consultado sobre si el MDF acompañaría una candidatura presidencial de Cristina en caso de que quedara habilitada, respondió que la discusión se dará el año próximo: “Veremos cuál es la situación, quién convocó más, quién representa más”.

En algunos sectores del peronismo leyeron las palabras de Bianco como una señal de que Kicillof no descarta competir con la expresidenta. En la Gobernación, en cambio, sostienen que el ministro se limitó a describir el alcance de una eventual resolución de la ONU y a ratificar que este año no se discutirán candidaturas. Bianco también defendió la necesidad de construir una alianza amplia para enfrentar a La Libertad Avanza: “Con los propios no alcanza para ganar una elección”, apuntó.