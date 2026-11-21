El diputado nacional fue elegido en una votación híbrida que reunió a dirigentes de toda la provincia. El gobernador Axel Kicillof no participó del encuentro, aunque su sector obtuvo lugares en la conducción partidaria.

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires designó este sábado al diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner , como nuevo presidente del Congreso partidario , en cumplimiento del acuerdo político alcanzado con el sector del gobernador Axel Kicillof para reorganizar la conducción del peronismo bonaerense .

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La elección se realizó mediante una modalidad híbrida , con actividades presenciales en la sede del PJ de La Plata y participación virtual de congresales distribuidos en distintos municipios. Los representantes partidarios debieron acercarse a las sedes locales del justicialismo para seguir el encuentro y emitir su voto a través de la aplicación oficial del partido.

Máximo estuvo presente en el edificio partidario ubicado en la calle 54, entre 6 y 7, de la capital provincial. En cambio, Kicillof , quien preside el Consejo Provincial del PJ , no asistió a la actividad, al igual que los demás integrantes de ese órgano en su carácter de consejeros.

La ausencia del mandatario impidió una nueva fotografía conjunta entre los principales referentes de los sectores que protagonizaron las tensiones internas del peronismo durante los últimos meses. Sin embargo, dirigentes cercanos al gobernador participaron del Congreso en su condición de congresales, entre ellos el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco .

La designación de Máximo Kirchner también permitió completar la estructura de autoridades del Congreso partidario, con representantes de los distintos espacios que integran el peronismo provincial.

La vicepresidencia primera quedó a cargo del intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, mientras que Carlos Bianco asumió la vicepresidencia segunda.

Por su parte, Cristina Álvarez Rodríguez fue designada vicepresidenta tercera y el intendente de Pilar, Federico Achával, ocupó la vicepresidencia cuarta.

La Secretaría General quedó en manos del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, acompañado por Gastón Granados como prosecretario general.

En tanto, Daniela Vilar asumió la Secretaría Administrativa y Carlos Eduardo Balor fue nombrado prosecretario administrativo. La Secretaría de Actas quedó a cargo de Lucía Portos, con Lauro Grande como prosecretario.

La Secretaría de Acción Legislativa fue asignada a Julio Pereyra, mientras que Edgardo Depetri ocupó la prosecretaría correspondiente.

Como vocales fueron designados Adrián Eduardo Grana, Macarena Rusconi, Bernarda Meglia, Patricia Cristina Ibáñez, Micaela Ortiz, Evelyn Díaz, Julieta Garello, Marina Ocampo y Daiana Martínez Barrientos. Además, fueron incluidos como congresales nacionales Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Teresa García y Verónica Magario.

Junta Electoral, Tribunal de Disciplina y Comisión Fiscalizadora

El Congreso también definió la composición de los organismos internos del PJ bonaerense, encargados de supervisar los procesos electorales, el funcionamiento institucional y las cuestiones disciplinarias.

La Junta Electoral quedó presidida por Leonardo Nardini e integrada por Andrés Watson, Juan Horacio Zabaleta, Nicolás Mantegazza, Mariano Ríos Ordóñez, Juan Pablo García, Jorge Carpinetti, Florencia Lampreabe, Marina Moretti, Mailén Vélez, Ayelén Borda, María Paz Bertero y Malena Armendaris Arce.

Por su parte, el Tribunal de Disciplina quedó encabezado por Facundo Loccoco, junto con Marcelo Fisicaro, Alejandro Castellanos, Aldana Sillana, Karina Pinto, Bianca Bertotto, Erica Pinto y Mirta Andrada.

Finalmente, Gabriel Peralta fue designado al frente de la Comisión Fiscalizadora, que también quedó integrada por Claudio Americe, Hernán Ralinqueo, Martín Di Bella, Débora Indarte y Micaela Elizabeth Carrara.

El acuerdo entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner para ordenar el peronismo

La renovación de autoridades se concretó después de varias semanas de negociaciones entre el espacio que responde a Axel Kicillof y La Cámpora, en medio de diferencias sobre la organización interna del justicialismo y su estrategia electoral.

El entendimiento contempló una distribución de responsabilidades: Kicillof quedó al frente del Consejo Provincial, mientras que Kirchner asumió la presidencia del Congreso, órgano encargado de aprobar la plataforma electoral y autorizar las alianzas partidarias.

El gobernador había asumido la conducción del Consejo el 24 de abril, mientras que la designación del diputado nacional quedó pendiente hasta la convocatoria de este sábado.

La semana previa al encuentro, ambos dirigentes mantuvieron una reunión en la Gobernación bonaerense, que permitió avanzar en los acuerdos necesarios para formalizar la nueva conducción.

“Fue preparatoria esta reunión”, explicó Kicillof sobre aquel encuentro. También reconoció que la designación de Kirchner era una cuestión que “venimos hablando desde hace tiempo”.

El miércoles anterior, el Consejo Provincial del PJ confirmó la convocatoria al Congreso y terminó de definir aspectos organizativos. Durante esa reunión también se designó al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, como secretario de Asuntos Gremiales.

Las tensiones internas entre Kicillof y Máximo Kirchner precedieron la elección. Archivo

Las tensiones internas que precedieron a la elección

El acuerdo llegó después de distintos desencuentros entre los sectores de Kicillof y Kirchner, que habían complicado la convocatoria al Congreso partidario.

A mediados de octubre, una reunión prevista para coordinar su organización quedó suspendida tras diferencias entre Carlos Bianco y el jefe del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli. Desde el kirchnerismo cuestionaron entonces el cumplimiento de compromisos políticos previamente acordados con el gobernador.

Posteriormente, el 22 de octubre, Kicillof y Máximo compartieron una reunión con Sergio Massa en la Casa de La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires, para analizar la posición del peronismo frente al proyecto del Gobierno nacional para modificar el sistema electoral.

Las conversaciones continuaron hasta el encuentro celebrado esta semana en la Gobernación, del que también participaron Verónica Magario, Mariano Cascallares, Facundo Tignanelli y Federico Otermín.

La negociación permitió destrabar la elección de autoridades y avanzar en una distribución de cargos entre las distintas corrientes del justicialismo provincial.

Kicillof pidió unidad para construir una alternativa a Javier Milei en 2027

Durante la reunión del Consejo Provincial que precedió a la elección, Axel Kicillof insistió en la necesidad de superar las diferencias internas y concentrar los esfuerzos en la construcción de una alternativa política al gobierno de Javier Milei.

“Cuatro años más de Javier Milei, imposible. Imposible para la Argentina. Que termine esta pesadilla”, expresó el mandatario.

En ese sentido, reconoció que dentro del peronismo existen posiciones diferentes, pero sostuvo que esas discusiones no deberían impedir la elaboración de una propuesta común. "Lo que hay que dar es una respuesta a nuestro pueblo, a la provincia y a la Nación, para generar una alternativa", manifestó.

"Después, obviamente, es lógico que haya discusiones, debates, matices, pero creemos que tenemos que estar fuertes y dejar en claro que el objetivo es que, después del gobierno de Milei, termine esta pesadilla y venga un gobierno que se ocupe del desarrollo, de la soberanía, de las necesidades del pueblo”, agregó.

En aquella reunión, el gobernador también cuestionó la política económica nacional, rechazó los intentos de modificar el sistema electoral y defendió la necesidad de sostener los espacios de diálogo dentro del peronismo.

Asimismo, se analizaron la situación productiva de la provincia, el endeudamiento de las familias y las dificultades que atraviesa el sistema sanitario bonaerense.

El PJ bonaerense busca reorganizarse de cara a las elecciones de 2027

La elección de Máximo Kirchner representa la formalización institucional de un acuerdo que los principales sectores del peronismo provincial negociaron durante los últimos meses.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz había destacado la importancia de los encuentros entre Kicillof y Kirchner y reclamó avanzar en el ordenamiento de las distintas corrientes partidarias con vistas a las próximas elecciones.

“Tenemos que aprender a cuidar nuestras instituciones, y el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires es una de ellas”, sostuvo. También planteó la necesidad de “empezar a ordenar todas las tribus del peronismo” para fortalecer la estrategia electoral de 2027.

Con Axel Kicillof como presidente del Consejo Provincial y Máximo Kirchner al frente del Congreso, el PJ bonaerense completó una nueva etapa de su reorganización interna.

La distribución de autoridades permitió incorporar representantes de distintos sectores y formalizar un entendimiento político, aunque la ausencia del gobernador en la jornada dejó sin una imagen conjunta a los dos principales referentes de la conducción partidaria.