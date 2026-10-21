El oficialismo lleva a sesión de Diputados su versión de discapacidad, morosidad e "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" + Agregar ámbito en









El temario también incluye el traspaso de una reforma del Código Penal por el vandalismo rural y el establecimiento un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.

El oficialismo impulsó una nueva sesión en Diputados. Diputados

Después de trabajar en desbaratar la convocatoria opositora la pasada semana, La Libertad Avanza llamó la primer sesión que tendrá proyectos de su impulso en Diputados desde el mes de agosto. Será con una agenda ambiciosa, en una sesión que iniciará a las 12 horas y podrá extenderse hasta la mañana del día siguiente.

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La convocatoria fue realizada en simultáneo a la opositora porque preveía desestimular el acompañamiento de los indecisos. Ese objetivo fue exitoso. Para reforzar esa intención, replicaron dos proyectos del temario de los disidentes. Uno de ellos fue el que busca ofrecer una respuesta al sector de discapacidad, con una redacción propia que establece una partida presupuestaria de aumentos para pensiones y prestadores de servicio, aunque sin el elemento de la emergencia.

El otro fue el que intenta brindar una solución a la creciente situación de morosidad, aunque aquí aparecen mayores diferencias: mientras que el oficialismo busca establecer esquemas preventivos y educación financiera, la oposición tiene el objetivo de refinanciar las deudas y condonar intereses punitorios. Los provincialistas, que mostraron una posición más cercana a los disidentes, destrabarán la votación.

La última sesión en Diputados, convocada por la oposición, se cayó por falta de quórum. Sesión en Diputados Otro de los proyectos de mayor relevancia será el de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada". Aunque fue aprobada por 37 a 33 votos en el Senado, podría volver a ese recinto dado que La Libertad Avanza decidió introducir una reforma: blindará la vigencia de la Ley N° 26.737 de Tierras, incorporando esa iniciativa -que hace poco más de dos meses intentó cambiar- a los apartados vinculados a las expropiaciones y desalojos.

Asimismo, desde el oficialismo descuentan una holgada aprobación tanto en el proyecto que penaliza el vandalismo rural como en el que estructura un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo (que tuvo dictamen unánime). A estas dos iniciativas se le sumarían la transferencia a título gratuito a la provincia del Chaco de un inmueble de propiedad nacional, el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras.

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