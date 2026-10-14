LLA reflota la ley de Tierras del kirchnerismo para blindar el DNU 70 y complicar la sesión opositora Por Déborah de Urieta + Agregar ámbito en









En un plenario de comisiones, el oficialismo dejó listo para llevar al recinto el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aprobado en el Senado, pero con un cambio: incluye la eliminación del artículo del decreto que deroga la ley que le pone límites a la venta de tierras rurales a extranjeros.

La Libertad Avanza impulsa la derogación de su propia derogación.

En un plenario de comisiones, el oficialismo y los aliados dictaminaron y dejaron listo para llevar al recinto de Diputados el proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada que ya fue aprobado por el Senado, pero con un cambio. El texto despachado incluye la derogación del artículo del DNU 70/23 que deroga la ley que le pone límites a la venta de tierras rurales en manos de extranjeros sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner. De paso, la Casa Rosada se garantizaría que la oposición no tenga quorum en la sesión prevista para este jueves, con el objetivo de rechazar el polémico decreto de Javier Milei.

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Pasadas las 16, las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales avanzaron con la firma del dictamen de la ley que tiene como autor al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Se trata del texto que apuntaba proteger la propiedad privada, generó fuerte polémica en el Senado ya que, entre otros ítems, derogaba la ley de Tierras sancionada durante el kirchnerismo que, entre otros ítems, establece un límite del 15% a la venta de tierras en personas que no residan en la Argentina.

Durante el debate en la Cámara alta, el texto jamás reunió la venia de los aliados de la senadora Patricia Bullrich. El “trapo” que exhibió la Selección con la consigna “Las Malvinas son argentinas”, junto con las movilizaciones en la calle terminaron de dinamitar el avance de la iniciativa. Así fue que, en la previa a su votación en el recinto, la jefa de bloque del oficialismo retiró ese capítulo. Minutos antes de la votación, los libertarios también quitaron los cambios a la ley del Manejo del Fuego. Por lo que el texto sancionado quedó reducido a su mínima expresión. Y prácticamente durmió el sueño de los justos en Diputados.

Con el fallo de la Corte de semanas atrás que activó el artículo 154 del DNU 70/23, dejando en pie la derogación de la ley de Tierras, la oposición convocó a una sesión para este jueves a fin de voltear el decreto, que ya fue rechazado en el Senado, junto con la prórroga a la Emergencia en Discapacidad y las leyes de desendeudamiento.

La Libertad Avanza elimina su derogación Si bien días después el mismo Máximo Tribunal dio marcha atrás con su pronunciamiento, el oficialismo y sus aliados encontraron una salida para blindar la ley de Tierras –tras intentar derogarla en la ley de Sturzenegger y vía DNU– y, de paso, evitar que la oposición avance contra el decreto que modifica y elimina cerca de 300 leyes. Los libertarios le dieron una excusa perfecta a sus aliados para pegar el faltazo a la sesión de este jueves, y no pagar ningún costo político. Y, así, boicotear la sesión opositora.

Para evitar que la jugada sea leída como La Libertad Avanza deroga su propia derogación a la ley de Tierras, fue el bloque de la UCR que preside Pamela Verasay el que propuso, durante el plenario de comisiones, reincorporar el tema en el proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada. Por un lado, la propuesta, que fue hecha a viva voz por el diputado de Corrientes, Diógenes Gonzaáez, deroga el artículo 154. Por otro, restituye la plena vigencia de la Ley N° 26.737. Giuliano chicaneó al oficialismo por reflotar una ley peronista. Télam Así, el oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría y apunta llevarlo al recinto el 21 de octubre. Para ese día, el oficialismo convocó a una sesión para tratar este tema, además de la Emergencia en Discapacidad y endeudamiento familiar, entre otros proyectos. "Vuelve la ley del peronismo", chicaneó el massista Diego Giuliano, recordando que la ley en cuestión fue sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner. "Firman un dictamen que va en contra de lo que firmó y refirmó el Presidente", acotó la camporista Paula Penacca, quien tildó de "manotazo de ahogado" la jugada de LLA de restituir la ley kirchnerista. Por recibir cambios, el texto volverá al Senado para su sanción definitiva. Es decir, Bullrich deberá lidiar una vez más con la ley que tanto dolor de cabeza le causó.

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