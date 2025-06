El peronismo se prepara para marchar en apoyo a Cristina Kirchner mientras la Justicia define la prisión domiciliaria en su departamento de Constitución

El gran ausente de la ocasión fue Axel Kicillof. El senador José Mayans, delegado por Cristina como articulador de los distintos sectores, argumentó que esta semana habría otra reunión con los gobernadores de Unión por la Patria (UP) y que por eso no se le cursó invitación. Quien sí estuvo en el mitin fue el riojano Ricardo Quintela, aunque no en su rol de jefe provincial sino como titular del PJ de su distrito.