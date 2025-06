Movilización a Comodoro Py por Cristina Kirchner: la Justicia solicitó al Gobierno y a la Ciudad reforzar la seguridad

En tanto, el mismo Tribunal definirá entre martes y miércoles sobre el pedido de arresto domiciliario y la forma en que se notifica. Mañana será un día clave en los tribunales de Retiro. Los fiscales podrían oponerse pero el Tribunal Oral puede no seguir esa opinión. Todo indicaría que el beneficio le sería concedido a la exmandataria.

Cristina Kirchner balcón 2.jpg NA

El gran ausente de la ocasión fue Axel Kicillof. El senador José Mayans, delegado por Cristina como articulador de los distintos sectores, argumentó que esta semana habría otra reunión con los gobernadores de Unión por la Patria (UP) y que por eso no se le cursó invitación. Quien sí estuvo en el mitin fue el riojano Ricardo Quintela, aunque no en su rol de jefe provincial sino como titular del PJ de su distrito.

De acuerdo a lo que averiguó Ámbito, hasta el momento no se convocó formalmente a los mandatarios de UP, aunque algunos de ellos podrían participar de la movilización. Apenas conocida la decisión del máximo Tribunal, todos cerraron filas detrás de Cristina. Desde números puestos como Kicillof, Quintela, el pampeano Sergio Ziliotto y el formoseño Gildo Insfrán, hubo también respaldo de los díscolos Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).