Tras la misión del FMI, el Gobierno afirma que "no hay condicionamientos"

El funcionario indicó que tras visitar Buenos Aires, los representantes del organismo multilateral "se llevaron un panorama general de cómo se avanza en una negociación de estas características".

"Se entrevistaron siempre a agenda abierta y el Ministerio de Economía facilitó las reuniones con todos los sectores, desde el mundo del pensamiento e intelectuales hasta empresarios e integrantes del Gobierno", destacó.

El ministro coordinador remarcó: "Debe quedar claro que acá no hay condicionamientos ni hay una misión del Fondo que viene a decirnos a los argentinos cómo tenemos que manejar nuestro país o nuestra economía. Eso no existe y nosotros no lo aceptamos".

"Si eso pasó en otro momento de la historia, nosotros no lo aceptamos. Somos un país que tiene autoestima y soberanía, que escribe su propio destino", sostuvo en declaraciones radiales.

De ese modo, consideró: "Tenemos que negociar con el Fondo, pero con los intereses de los argentinos y argentinas arriba de la mesa y no con otra lógica".

"Al FMI lo trajo Macri, pero nosotros vamos a resolver el problema en el que nos metió", enfatizó Cafiero y criticó a la administración anterior por tomar un préstamo del FMI que "no mejoró en nada la calidad de vida de los argentinos y argentinos".

Tras su estadía en Capital Federal, el FMI emitió un comunicado en el que resaltó que "se han logrado buenos avances en definir los elementos iniciales de dicho programa, y se espera que las negociaciones entre los equipos continúen de manera remota durante las próximas semanas".

"Existe una visión compartida entre el equipo y las autoridades", afirmó el Fondo y señaló que "para abordar los desafíos de corto y mediano plazo de la Argentina se requerirá un conjunto de políticas cuidadosamente calibradas para fomentar la estabilidad, restablecer la confianza, proteger a los más vulnerables y establecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo".