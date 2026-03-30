La guerra en Medio Oriente ralentiza el crecimiento económico mundial, alertó el FMI + Seguir en









Según el análisis de una serie de analistas de la entidad, las consecuencias del conflicto pueden escalar a niveles preocupantes.

La economía mundial espera un futuro sombrío por la guerra, según el FMI. The New Yprk Times

La guerra en Medio Oriente provocó graves perturbaciones a nivel global y está empañando las perspectivas de muchas economías que acababan de empezar a recuperarse de crisis anteriores, advirtió el FMI (Fondo Monetario Internacional). En ese sentido, señaló que la guerra desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero está provocando una conmoción global, aunque asimétrica, y dando lugar a unas condiciones financieras más restrictivas.

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"Aunque la guerra podría afectar a la economía mundial de diferentes maneras, todos los caminos conducen a precios más altos y a un crecimiento más lento", escribieron los economistas de la entidad en un blog. De todas formas, el FMI publicará una evaluación más completa en su informe Perspectivas de la economía mundial, que se publicará el 14 de abril, durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington.

Cómo impactará la guerra a nivel mundial, según el FMI El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y los daños a la infraestructura regional generaron la mayor perturbación del mercado petrolero mundial de la historia, según la Agencia Internacional de Energía. Mucho dependerá de cuánto dure la guerra, su extensión y el daño que cause a la infraestructura y las cadenas de suministro.

Guerra en Medio Oriente avión de EEUU Foto: Departamento de Defensa El FMI señaló que los países de bajos ingresos corrían un riesgo especial de sufrir inseguridad alimentaria, dado el aumento de los precios de los alimentos y los fertilizantes, y podrían necesitar más apoyo externo en un momento en que muchas economías avanzadas están reduciendo su ayuda internacional.

Si persisten los elevados precios de la energía y los alimentos, aumentará la inflación en todo el mundo. En esa línea, los autores señalaron que, históricamente, los picos sostenidos del precio del petróleo tendieron a impulsar la inflación al alza y a reducir el crecimiento.

La guerra también podría alimentar las expectativas de que la inflación se mantenga alta durante más tiempo, lo que podría traducirse en salarios y precios más elevados. De esa forma, dificultaría contener el impacto sin una desaceleración más pronunciada.