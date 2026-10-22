La peculiar crítica en la Asamblea de Madrid: "Javier Milei es el sueño húmedo de la derecha" + Agregar ámbito en









La portavoz de Más Madrid cuestionó a Isabel Díaz Ayuso por recibir al mandatario argentino y la acusó de priorizar sus encuentros con dirigentes políticos antes que con los docentes. Además, se refirió a la situación de la población argentina y expresó su apoyo.

Manuela Bergerot apuntó contra Milei y cuestionó el encuentro con Ayuso. @DiazAyuso

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, lanzó duras críticas contra Javier Milei y cuestionó a Isabel Díaz Ayuso por recibir al Presidente durante su visita a España. “Se ha reunido más veces con el tarado que está destrozando Argentina que con los hombres y mujeres que enseñan a nuestros hijos”, afirmó durante una sesión parlamentaria.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las declaraciones se produjeron este jueves, un día después del encuentro entre Milei y Ayuso en Madrid. La reunión generó cuestionamientos de la oposición, que apuntó contra la cercanía entre ambos dirigentes y reclamó explicaciones sobre el recibimiento al mandatario argentino.

Bergerot también criticó la relación de la presidenta madrileña con distintos sectores sociales y sostuvo que evita encontrarse con quienes protestan contra las políticas de su Gobierno: “Vive bunkerizada, solo se reúne con lobbys de millonarios y fondos buitre. Tiene que salir con la cabeza gacha de sus actos para no encontrarse cara a cara con los profesores de la pública”.

La dirigente de Más Madrid vinculó sus cuestionamientos a la huelga educativa que atraviesa la Comunidad de Madrid y a las manifestaciones de docentes y familias que reclaman cambios en la gestión del área.

El mensaje de Bergerot al pueblo argentino La portavoz opositora también dirigió parte de su intervención a la situación política argentina y expresó su rechazo a la gestión de Milei. También destinó un mensaja la población del país, manifestando su expectativa de que el mandatario deje el poder: “Le mando un mensaje al pueblo argentino: no aflojen, confiamos en ustedes, confiamos en que van a acabar con Milei”.

Las críticas de Bergerot se sumaron a los cuestionamientos de otros referentes de la oposición española por la visita del Presidente. El miércoles, Milei había participado de un encuentro en Madrid en el que lanzó fuertes descalificaciones contra Sánchez, a quien llamó “impresentable dictador” y “delincuente ladrón”. Ayuso, por su parte, defendió su reunión con el mandatario argentino y pidió respeto por tratarse de un presidente elegido en las urnas. La dirigente del Partido Popular también destacó la evolución económica de Argentina y sostuvo que el país registra un crecimiento superior al de otros Estados de Hispanoamérica. El cruce se produjo en medio de la campaña para las elecciones generales españolas previstas para el 29 de noviembre, en la que la visita de Milei y sus encuentros con referentes de la derecha quedaron en el centro de la discusión política.