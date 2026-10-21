Javier Milei llamó "dictador" a Pedro Sánchez y pidió "sacar a patadas" a los socialistas en España

En Madrid, el Presidente volvió a cargar contra el jefe del gobierno español. Cuestionó su política migratoria y se alineó con la derecha a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El presidente Javier Milei volvió a escalar su enfrentamiento con Pedro Sánchez y el PSOE, y se metió de lleno en la campaña política española. Durante su participación en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, en Madrid , calificó al jefe del gobierno español de “impresentable dictador” , lo acusó de corrupción y llamó a los españoles a “sacar a los socialistas a patadas” en las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

“España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, afirmó el mandatario al comienzo de su exposición. Sus declaraciones profundizaron una confrontación que ya había generado tensiones diplomáticas entre ambos países.

El discurso se produjo ante dirigentes políticos, empresarios, diplomáticos y corresponsales extranjeros, en una visita que representa el séptimo viaje de Milei a España desde que asumió la Presidencia. La agenda coincide con la campaña electoral española y busca expresar su respaldo a los sectores de derecha que se enfrentan al oficialismo socialista.

El mandatario argentino también apuntó contra la política migratoria del Gobierno español y vinculó la llegada de inmigrantes con intereses electorales. En particular, se refirió a los episodios registrados en Ceuta durante julio y acusó a la izquierda de fomentar una “invasión”.

“Cada inmigrante es un voto”, sostuvo Milei, al cuestionar las decisiones del Ejecutivo español. Según su interpretación, la combinación entre el estancamiento económico y la política migratoria constituye un factor de deterioro para el futuro del país europeo.

El Presidente extendió sus críticas a los partidos de izquierda de Europa, a los que responsabilizó por el “estancamiento brutal” de la economía del continente. También cuestionó la intervención estatal en el mercado inmobiliario español y sostuvo que las regulaciones gubernamentales agravan los problemas de acceso a la vivienda.

En paralelo, defendió el rumbo económico de su administración y volvió a atacar al kirchnerismo, al que presentó como la expresión local del socialismo que cuestiona en España. De ese modo, utilizó su exposición para trasladar al escenario europeo los principales ejes de su discurso político doméstico.

El respaldo a Abascal y Ayuso, en medio de la campaña electoral

Durante su intervención, Milei reivindicó su relación con Santiago Abascal, líder de Vox, y con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular. A ambos les atribuyó “ideas sanas y positivas” para sacar a España de la decadencia.

“Por eso los visito, porque mi compromiso y mi amor hacia España hacen que apoye a aquellos que van a generar mayor bienestar a los españoles”, explicó el mandatario, al justificar su participación en la escena política local.

Sin embargo, en esta oportunidad no habrá una reunión presencial con Abascal. El dirigente de Vox le comunicó previamente que continuaría con sus actividades de campaña en Galicia y Asturias. El secretario general de ese partido, Ignacio Garriga, será uno de los referentes que recibirá al Presidente argentino durante su estadía.

Milei, en cambio, tiene previsto reunirse por la tarde con Ayuso, en un encuentro institucional en Madrid. La visita también generó repercusiones por la recepción que preparó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en su sede de la calle Ferraz.

Milei y Ayuso: una reunión que pasó de la incertidumbre al hermetismo

La cumbre entre Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso pasó de estar prácticamente confirmada por la Casa Rosada a quedar envuelta en dudas y, finalmente, concretarse bajo un estricto hermetismo. La presidenta de la Comunidad de Madrid confirmó este miércoles que recibirá al mandatario argentino a las 17, después de que su entorno evitara ratificar la cita durante las primeras horas de la visita. El encuentro será a puertas cerradas, sin información previa sobre el lugar y sin una conferencia de prensa posterior.

El primer desencuentro se produjo el martes, cuando Milei llegó a Madrid con una agenda oficial que ya incluía la reunión con Ayuso. Mientras el Gobierno argentino daba por hecho el encuentro, desde el entorno de la dirigente del Partido Popular (PP) sostenían que todavía no estaba cerrado. La diferencia entre ambas versiones alimentó las especulaciones sobre la conveniencia política de la foto, en un momento en que España se prepara para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El trasfondo es la discusión sobre el sistema previsional español. El oficialismo de Pedro Sánchez busca capitalizar el debate sobre las pensiones, mientras el PP enfrenta cuestionamientos por las declaraciones de dirigentes que advirtieron sobre la sostenibilidad del sistema. En ese contexto, la imagen junto a Milei -identificado internacionalmente con el ajuste del gasto público y la motosierra- podría ofrecer argumentos a los socialistas para asociar a la oposición con eventuales recortes. La cautela de Ayuso contrasta con la sintonía que ambos exhibieron en encuentros anteriores.

La presidenta de la Comunidad de Madrid confirmó a último momento una reunión institucional con el mandatario argentino, que se realizará a puertas cerradas y sin ubicación revelada. El encuentro estuvo en duda desde la llegada de Milei a España, en medio de la campaña electoral y de las tensiones que genera su agenda de ajuste.

La relación entre ambos dirigentes había tenido su momento de mayor exposición en junio de 2024, cuando Ayuso recibió a Milei en la sede del Gobierno madrileño y le entregó la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. También se encontraron durante una visita posterior del Presidente argentino y en enero de 2026, cuando la dirigente española viajó a Buenos Aires y fue recibida en la Casa Rosada. En aquella ocasión, la imagen de ambos junto a una motosierra simbolizó la afinidad política que ahora convive con las precauciones electorales.

La incertidumbre también alcanzó al otro gran aliado de Milei en España: Santiago Abascal, líder de Vox, que no participará de un encuentro con el Presidente debido a sus actividades de campaña en Galicia y Asturias. En su lugar, el argentino se reunirá con Ignacio Garriga, secretario general del partido, y Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso. Tampoco está prevista una reunión con Alberto Núñez Feijóo, titular del PP. De esta manera, el encuentro con Ayuso se convirtió en la principal foto política de una visita que buscaba exhibir el respaldo de Milei a la derecha española, pero terminó marcada por las dudas, las ausencias y el cuidado de la exposición pública.

La respuesta del PSOE y la nueva tensión política

La sede socialista amaneció con una pancarta dirigida al mandatario argentino: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”, acompañada por una referencia al crecimiento económico del país. El mensaje fue una provocación directa al Presidente, que suele utilizar el término “zurdo” para descalificar a sus adversarios políticos.

El propio Sánchez respondió en redes sociales con un video en el que se declaró “zurdo y a mucha honra”, en una réplica al tono confrontativo de Milei.

Consultado por la relación con los dirigentes del Partido Popular y Vox, el Presidente argentino evitó profundizar en las diferencias que su visita podría generar entre esos espacios. En cambio, arremetió contra el diario Clarín, al que calificó como un medio “corrupto” y acusó de publicar información falsa.