Javier Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso tras redoblar su ofensiva contra el socialismo español + Agregar ámbito en









Tras las idas y vueltas, el Presidente concretó el encuentro con la titular de la Comunidad de Madrid durante su visita a España, donde volvió a cuestionar a Pedro Sánchez y pidió desplazar al socialismo del poder en las próximas elecciones.

Javier Milei mantiene una reunión con Isabel Díaz Ayuso. Presidencia

El presidente Javier Milei se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de su visita a España para respaldar a la derecha local, a poco más de un mes de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre. El encuentro, que hasta este miércoles permanecía sin confirmación oficial por parte del gobierno madrileño, finalmente se concreta en una agenda atravesada por las tensiones políticas y las diferencias en torno al costo de asociarse a la figura del mandatario.

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La reunión se produjo después de que Milei volviera a arremeter contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó como un “impresentable dictador”. Durante su participación en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, el mandatario argentino también llamó a los españoles a “sacar a los socialistas a patadas” del poder en los próximos comicios.

Las declaraciones profundizaron el tono político de una visita que Milei busca capitalizar para reforzar sus vínculos con los sectores conservadores y de derecha de Europa. En su exposición, cuestionó la política migratoria del Gobierno español, acusó al socialismo de provocar el estancamiento económico del continente y vinculó al oficialismo de Sánchez con el kirchnerismo.

Javier Milei, de visita en Madrid. Presidencia Milei y Díaz Ayuso: las idas y vueltas del encuentro El encuentro con Díaz Ayuso adquiere relevancia en ese escenario. La dirigente del Partido Popular es una de las principales referentes de la derecha española y mantiene una relación política cercana con el Presidente argentino. En junio de 2024 le entregó la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y, en enero de este año, visitó la Casa Rosada.

Sin embargo, la confirmación de la reunión llegó después de que desde el entorno de Ayuso transmitieran que la cita todavía no estaba cerrada. La demora alimentó las dudas sobre el alcance político de la visita y sobre la disposición de los dirigentes españoles a exhibir públicamente su cercanía con Milei en plena campaña electoral.

En paralelo, el Partido Socialista Obrero Español respondió a la llegada de Milei con una pancarta en la fachada de su sede en Madrid que decía “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”, en referencia al crecimiento económico del país. Sánchez, por su parte, publicó un mensaje en redes sociales en el que reivindicó su identidad política con la frase “Sí, soy zurdo”. La respuesta del PSOE y la nueva tensión política La sede socialista amaneció con una pancarta dirigida al mandatario argentino: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”, acompañada por una referencia al crecimiento económico del país. El mensaje fue una provocación directa al Presidente, que suele utilizar el término “zurdo” para descalificar a sus adversarios políticos. Sí, soy zurdo.#ZurdosYOrgullosos#ZurdasYOrgullosas pic.twitter.com/VTGKqR9Mjg — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026 El propio Sánchez respondió en redes sociales con un video en el que se declaró “zurdo y a mucha honra”, en una réplica al tono confrontativo de Milei.