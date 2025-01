Gobierno da de baja fondos internacionales para infraestructura y busca priorizar programas de empleo, educación y ayuda social

Desde el Banco Mundial confirmaron a Ámbito el pedido de cancelación de fondos del pasado 23 de diciembre que estaban destinados a “proyectos que hoy no son prioridad” para el gobierno de Javier Milei y que habían sido tomados y aprobados en su mayoría durante la gestión de Alberto Fernández.

Asimismo, explicaron que la transferencia de fondos no es directa. Esos u$s1.700 millones quedan cancelados y deberán abrirse negociaciones de préstamos para los nuevos programas.

La información fue corroborada este domingo al diario Clarín por parte del secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, quien indicó: "Miramos constantemente la calidad de la cartera de préstamos y priorizamos los que tienen impacto social, como la Educación y la asistencia a planes sociales. La línea Belgrano Sur de trenes no forma parte de las obras priorizadas". "No nos sirve de nada tener préstamos aprobados que nos aumentan la deuda y que no sean ejecutados”, agregó a ese medio.

En este sentido, una de las políticas sociales que el Gobierno busca priorizar es el Fomentar Empleo. Se trata de un programa que es continuación del Fomentar Trabajo que también se inició con la presidencia de Alberto Fernández y que La Libertad Avanza pidió reestructurar con cambios y ampliación de financiamiento, en un contexto en el que la desocupación asciende al 6,9%, según datos del INDEC del tercer trimestre de 2024.

La renovación de este programa aún debe pasar la aprobación del directorio del Banco Mundial. Según informaron a este medio desde la entidad con sede en Washington será presentado entre febrero y marzo para su evaluación y si bien aún no está definido qué presupuesto se le asignará, se estima que la cifra superará los u$s200 millones.

De qué se trata el programa Fomentar Empleo

El Fomentar Empleo es un programa que tiene por objetivo asistir a grupos vulnerables que tengan dificultades de acceso a trabajos formales haciendo hincapié en la capacitación y otras acciones que contribuyan a mejorar las competencias laborales. Está destinado a personas entre 18 y 64 años que se encuentren desocupadas.

Los beneficiarios deben registrarse en el Portal Empleo, una página web a la que también acceden los empleadores. En este caso, quienes contraten trabajadores por este medio pueden acceder a incentivos como la reducción del 100% de las contribuciones patronales.