Qué dijo Rodríguez Larreta del WhatsApp que le mandó Alberto Fernández

En conferencia de prensa, el funcionario criticó la decisión "unilateral" del Gobierno nacional y explicó la forma en la que se enteró del anuncio que iba a realizar el mandatario. "Yo no suelo hablar de los mensajes que me mandan, pero como el Presidente lo mencionó lo voy a decir. Me mandó un mensaje 19.29 y la conferencia empezó a las 19.30. La verdad que no lo contesté", expresó ante la pregunta de un periodista.