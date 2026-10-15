La defensa de la expresidenta y de Máximo Kirchner cuestionó el planteo de la fiscalía para que ambos expedientes se juzguen en un solo debate. Sostuvo que la decisión podría afectar la validez de la sentencia. Casación deberá definir si mantiene los procesos separados, como hasta ahora, o dispone su reunificación antes del inicio previsto para el 23 de octubre.

Hotesur y Los Sauces: Cristina Kirchner se opuso a unificar los juicios y advirtió sobre una "grave irregularidad".

La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su hijo Máximo rechazó la posibilidad de reunir en un único juicio oral las causas Hotesur y Los Sauces , en las que ambos están acusados de presuntas maniobras de lavado de dinero.

Durante una audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal , el abogado Carlos Alberto Beraldi advirtió que avanzar con la unificación en las actuales condiciones podría impedir que el debate comience en la fecha prevista y derivar en una sentencia inválida.

Para la defensa, si los procesos se unen, el juicio no podría comenzar en la fecha prevista y se estaría cometiendo una seria irregularidad. “Queremos llegar a una sentencia válida y eso no va a ocurrir si se hace lugar al planteo del fiscal”, sostuvo Beraldi, al cuestionar el pedido del Ministerio Público Fiscal .

El planteo se produjo en una audiencia en la que los jueces Daniel Petrone, Alejandro Slokar y Diego Barroetaveña escucharon los argumentos de las partes. Ahora, el tribunal deberá resolver si mantiene el esquema de dos juicios sucesivos dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) o si vuelve a unificar ambos expedientes, tal como reclama la fiscalía.

La discusión tiene una fecha clave: el juicio por Los Sauces está previsto para el 23 de octubre , mientras que el debate por Hotesur fue programado para el 19 de marzo de 2027 .

La defensa de la expresidenta y de Máximo Kirchner cuestionó el planteo de la fiscalía para que ambos expedientes se juzguen en un solo debate.

La defensa cuestionó la intervención de Casación

Beraldi sostuvo que la Cámara no debería intervenir en esta instancia, porque la modalidad del debate debe discutirse durante las cuestiones preliminares del juicio oral. También objetó que la fiscalía pretenda ahora tratar los expedientes como parte de una misma maniobra, pese a que durante la investigación se tramitaron por separado.

En ese sentido, cuestionó la hipótesis de una asociación ilícita que plantea la acusación y recordó que Cristina Kirchner fue juzgada en la causa Vialidad, donde resultó condenada por administración fraudulenta, pero absuelta del delito de asociación ilícita.

La defensa del empresario Fabián De Sousa también se pronunció contra la reunificación. Su abogado, Mariano Fragueiro Frías, acusó a la fiscalía de intentar postergar el proceso y cuestionó la solidez de la prueba presentada.

“Lo quieren posponer por la debilidad de la prueba. ¿Cuál es el miedo de mostrarle a la sociedad si los imputados son culpables o inocentes?”, planteó el letrado.

Además, consideró que permitir la intervención anticipada de Casación sentaría un precedente problemático, dado que la decisión sobre la organización de los debates corresponde, en principio, al tribunal oral.

La postura de la fiscalía y la UIF

La posición de las defensas contrasta con la de la fiscalía, que busca que Hotesur y Los Sauces se juzguen en un único proceso. El fiscal general ante Casación, Mario Villar, presentó un escrito de 60 páginas en el que pidió revocar la decisión del TOF 5 y sostuvo que la separación de los debates podría afectar el desarrollo de la acusación.

Para Villar, los dos expedientes tienen conexiones que justifican un tratamiento conjunto. La hipótesis fiscal sostiene que las operaciones investigadas podrían haber servido para canalizar fondos vinculados con la obra pública mediante contratos de alquiler y negocios hoteleros.

El representante del Ministerio Público calificó la separación como una “reducción y fragmentación intolerable” de la acusación y advirtió sobre el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias o se genere una discusión sobre la prohibición de juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos.

La Unidad de Información Financiera (UIF), que también cuestionó el desdoblamiento, sostuvo que existían alternativas para organizar un juicio conjunto sin necesidad de separar los procesos. Entre las opciones mencionó desarrollar el debate por etapas, con la prueba correspondiente a cada expediente.

Los dos expedientes tienen como eje presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con empresas de la familia Kirchner y sus vínculos comerciales con empresarios.

El TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, había resuelto el 18 de septiembre realizar dos debates sucesivos: primero Los Sauces y luego Hotesur. Ahora, la Sala de la Cámara Federal de Casación Penal deberá definir si mantiene ese cronograma o si hace lugar al reclamo de la fiscalía para reunir los juicios.