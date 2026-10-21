Javier Milei adelantó que publicará su nuevo libro en "aproximadamente 20 días"

En la Universidad Rey Juan Carlos, el Presidente defendió la desregulación, cuestionó la justicia social y adelantó la publicación de "La moral como política de Estado".

El presidente Javier Milei anunció que publicará su próximo libro, La moral como política de Estado , en aproximadamente 20 días . Lo hizo este miércoles durante una exposición en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid , donde explicó cómo intenta compatibilizar su "visión anarcocapitalista" con el ejercicio del poder. Durante su presentación, defendió los principales lineamientos de su programa económico y volvió a cuestionar la intervención estatal.

" Cómo es el proceso decisorio que nosotros utilizamos para que cada día estemos más cerca de nuestro ideal libertario, nuestro ideal anarcocapitalista, cómo tomamos decisiones ", explicó sobre el contenido del libro. Y planteó que el desafío consiste en resolver una aparente contradicción: ser anarcocapitalista y, al mismo tiempo, ejercer la Presidencia de un país y administrar el Estado.

El mandatario reconoció que considera que "los impuestos son un robo" , pero defendió su participación en política como una forma de disputar el poder desde adentro. "Si no entraba y daba la pelea desde adentro, no importaba cuántas veces ganáramos los debates, después terminaban haciendo lo que se les daba la gana", sostuvo. Luego resumió su estrategia: "Me voy a meter adentro y lo rompo desde adentro. Acá estoy" .

Para explicar el enfoque de su próximo libro, Milei detalló que su criterio para tomar decisiones se apoya en tres elementos: los valores de Occidente, la eficiencia y la justicia . Entre las referencias que mencionó incluyó la filosofía griega, el derecho romano, el estoicismo y los valores judeocristianos.

Cuando hizo hincapié en la eficiencia, el mandatario criticó la “arrogancia” de la economía neoclásica y recordó su experiencia al leer al economista Gérard Debreu: “Disfruté más leer el ‘Teoría del Valor’ de Debreu que mi primer Playboy” , afirmó. Además, cuestionó que los economistas califiquen como fallas de mercado las situaciones en las que la realidad no coincide con sus modelos teóricos. “Cuando el mundo real no mapea con el modelo, lo llamamos fallo de mercado. Es un disparate ”, sostuvo.

Al referirse a los límites que busca imponer a su gestión, sostuvo que no todos los medios son válidos para alcanzar un objetivo económico. "Vamos a acabar con la inflación, pero no vamos a usar controles de precios, no vamos a usar expropiaciones, no vamos a vulnerar el derecho de propiedad, no vamos a vulnerar la libertad", afirmó. Y agregó: "No vamos a negociar nuestros valores morales por un logro político, porque, si no, no nos vale de nada".

Discurso del Presidente Javier Milei en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca, en la Universidad Rey Juan Carlos. pic.twitter.com/uoDwqmmUUJ — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 21, 2026

En materia económica, el Presidente aseguró que su Gobierno eliminó 18.000 regulaciones desde su llegada al poder y afirmó que el país está creciendo a una velocidad cuatro veces superior al promedio histórico. También cuestionó las regulaciones europeas, a las que responsabilizó por frenar el crecimiento. "En el mismo momento que ustedes hacen eso, mataron los rendimientos crecientes, mataron el crecimiento económico", sostuvo al criticar las intervenciones que buscan adaptar los mercados a modelos teóricos.

Milei volvió a apuntar contra la justicia social y las políticas de asistencia. "Sociedades que le cobran impuestos al que trabaja y premian con planes o beneficios a los que no trabajan, generan sociedades de vagos", afirmó. En contraposición, destacó los cambios en el Ministerio de Capital Humano y las capacitaciones laborales. Según dijo, la ministra Sandra Pettovello pasó de recibir personas que pedían asistencia a atender a quienes buscan empleo. "La gente no quiere la dádiva, quiere empezar a ganarse la vida con el propio sudor de su frente", señaló.

Otro de los ejemplos centrales de su exposición fue el precio de los neumáticos. Milei aseguró que en Argentina costaban u$s400, frente a u$s100 en el exterior, y defendió la apertura de las importaciones frente a las restricciones que protegían a productores locales. "¿Por qué yo no puedo elegir el neumático que se me da la gana?", preguntó. Para el mandatario, el problema no era únicamente el sobreprecio, sino la limitación a la libertad de los consumidores.

"Abrir la economía no es porque me genere votos, no es porque sea más eficiente, sino porque es justo", sostuvo. En ese sentido, vinculó las barreras comerciales con la corrupción y los privilegios empresariales. A su entender, una decisión justa también puede generar eficiencia y prosperidad.

Hacia el final, Milei insistió en que su Gobierno busca acercarse progresivamente al anarcocapitalismo mediante decisiones que respeten sus principios. "No tenemos el mundo que nos gusta aún del anarcocapitalismo, pero si tomamos decisiones basadas en la justicia, basadas en los valores judeocristianos, vamos a progresar", afirmó. Y concluyó que, a medida que ese proceso avance, la sociedad argentina se parecerá cada vez más a su ideal libertario.