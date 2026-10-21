Por qué Javier Milei apareció en España con una venda en el cuello + Agregar ámbito en









Desde el Gobierno señalaron que el Presidente sufrió un golpe al salir de la bañadera y le quedó un hematoma. Aseguraron que se encuentra en buenas condiciones.

Según el Gobierno, Javier Milei sufrió un golpe al salir de la bañera, provocándole un hematoma en el cuello.

El presidente Javier Milei llamó la atención durante su visita a España al aparecer este miércoles con una venda a la altura del cuello, mientras respondía preguntas de periodistas en un desayuno informativo del Nueva Economía Fórum, en Madrid. Desde el Gobierno explicaron que el mandatario sufrió un accidente doméstico que le provocó una pequeña lesión, aunque aclararon que se encuentra en buen estado.

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Según fuentes oficiales consultadas por Ámbito, Milei se golpeó al salir de la bañadera y el impacto le dejó un hematoma. La lesión quedó expuesta durante su participación en el encuentro, que formó parte de la agenda académica y política que desarrolla en la capital española.

La visita del Presidente se desarrolla a poco más de un mes de las elecciones generales de España, previstas para el 29 de noviembre. Durante su estadía, Milei participó de actividades económicas y académicas, mantuvo un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y se reunió con representantes de la Fundación Disenso, vinculada a Vox.

La agenda de Javier Milei en España y la relación con Pedro Sánchez Durante su visita, el mandatario argentino no mantuvo reuniones con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien sostiene una relación marcada por reiterados cruces públicos. En cambio, sí se reunió con Díaz Ayuso, una de las principales referentes del Partido Popular en España.

Según explicaron desde EFE, desde el Gobierno argentino también habían manifestado informalmente su interés en concretar una audiencia con el rey Felipe VI. Sin embargo, la Casa Real española sostuvo que, de acuerdo con la práctica institucional, un encuentro con el monarca debe estar acompañado por una reunión con el jefe del Ejecutivo. La solicitud no llegó a formalizarse.

En el desayuno informativo, Milei afirmó que mantiene una "excelente relación" con Felipe VI y atribuyó la falta de encuentros a cuestiones de agenda. Además, volvió a cuestionar a Sánchez, a quien calificó de "impresentable dictador", y sostuvo que el liberalismo debe sacar a los socialistas "a patadas". El cruce con una periodista española La visita también estuvo marcada por un intercambio entre Milei y la periodista Julia Molina, de la Cadena SER. La cronista le preguntó si su presencia en España resultaba incómoda para el Partido Popular y Vox, debido a que ambas fuerzas no habían buscado exhibir públicamente su cercanía con el Presidente durante esta visita. "Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y de miserables políticos. Quizás vale para tu caso", respondió el mandatario. Luego, Molina explicó que su pregunta apuntaba a la recepción de los partidos españoles durante la estadía presidencial. También afirmó que nadie del equipo de Milei se había disculpado por la respuesta. Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) condenó la reacción del Presidente y reclamó respeto hacia los trabajadores de prensa. La entidad advirtió que los ataques personales pueden contribuir a deslegitimar e intimidar el ejercicio periodístico.