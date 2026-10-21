Pedro Sánchez recibió a Javier Milei en España con una bandera y reivindicó: "Soy zurdo y a mucha honra" + Agregar ámbito en









El presidente español respondió a las críticas de Milei con una lona en la sede del PSOE y un video en redes sociales. Reivindicó las pensiones, el salario mínimo y los derechos sociales en plena campaña electoral.

El PSOE desplegó una bandera en su sede de Madrid y Pedro Sánchez difundió un video para reivindicar su identidad política frente a los ataques del Presidente argentino. La acción se inscribe en la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y busca contrastar el modelo de ajuste de Milei con las políticas sociales del Gobierno español.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aprovechó la visita de Javier Milei a Madrid para lanzar una provocación política contra el mandatario argentino y reivindicar la identidad de la izquierda. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desplegó una gran lona en la fachada de su sede, ubicada en la calle Ferraz, con el mensaje: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece de Europa”. La iniciativa incluyó un video de Sánchez en redes sociales, en el que respondió a los cuestionamientos que ambos dirigentes suelen intercambiar.

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“Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas”, afirmó Sánchez en la grabación. Luego enumeró políticas de su Gobierno para reivindicar esa identidad: los aumentos de las pensiones y del salario mínimo, la ampliación del tiempo de cuidado familiar y la defensa del derecho al aborto. También incluyó una referencia a la política internacional: “Si defender el no a la guerra y el sí a la paz es ser zurdo, soy zurdo”. El mensaje terminó con una definición explícita: “Sí, soy zurdo y a mucha honra”.

PSOE La respuesta del PSOE y Pedro Sánchez a Milei La campaña del PSOE busca aprovechar la presencia del Presidente argentino para contrastar su programa económico con las políticas sociales del Gobierno español. La motosierra, emblema de los recortes impulsados por Milei, se convirtió en uno de los símbolos de la disputa electoral de cara a los comicios generales del 29 de noviembre.

Los socialistas advierten que una eventual llegada al poder del Partido Popular (PP) y Vox podría traducirse en un ajuste sobre las prestaciones sociales, especialmente las pensiones, uno de los asuntos más sensibles de la campaña.

Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino.



¡Me encanta!https://t.co/9cSwKtlIyz pic.twitter.com/1hLDty7FUF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026 La visita también generó incomodidad entre los referentes de la derecha española. Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, finalmente confirmó una reunión con Milei, el encuentro se realizará a puertas cerradas y sin una ubicación informada públicamente. Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox y aliado político del mandatario argentino, no participará de una reunión con él debido a sus compromisos de campaña.

En su lugar, Milei mantendrá contactos con dirigentes de ese espacio. El escenario contrasta con visitas anteriores, en las que el Presidente argentino exhibió con mayor intensidad sus vínculos con los referentes conservadores españoles. Sí, soy zurdo.#ZurdosYOrgullosos#ZurdasYOrgullosas pic.twitter.com/VTGKqR9Mjg — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026 La respuesta de Sánchez con una canción de Lali Espósito La ofensiva socialista se suma a la escalada verbal entre Milei y Sánchez. Durante su exposición en Madrid, el mandatario argentino calificó al jefe del Gobierno español de “impresentable dictador” y llamó a desplazar a los socialistas del poder. Sánchez respondió con ironía a través de sus redes sociales, donde compartió una canción de la artista argentina Lali Espósito, en guiño a sus antiguos cruces con el mandatario: "Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!", expresó en su cuenta de X. De esta manera, la visita presidencial quedó incorporada a la disputa política española: mientras el mandatario argentino busca respaldar a la derecha, el PSOE intenta convertir su presencia en una oportunidad para defender su agenda social y cuestionar el modelo económico de la Casa Rosada.