Javier Milei negó una disputa interna con Patricia Bullrich, pero evitó hablar de una fórmula conjunta: "No es el momento" + Agregar ámbito en









En el últimas semanas la exministra de Seguridad dejó mensajes enigmáticos e hizo publico diferentes con la Casa Rosada. El Presidente habló sobre los rumores y la posibilidad de compartir con ella una fórmula en las elecciones del 2027.

Javier Milei negó diferencias con Patricia Bullrich y ratificó su pertenencia a La Libertad Avanza.

La senadora Patricia Bullrich volvió a tener una semana con mensajes enigmáticos sobre su futuro político. Volvió a reiterar que está preparada para una candidatura y alentó las especulaciones sobre un enfrentamiento con el presidente. Javier Milei negó una disputa interna con ella y aseguró que es "un soldado de este gobierno". Sobre la posibilidad de compartir una fórmula presidencial con ella, evitó hablar de tema: "No es el momento".

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En declaraciones radiales, el mandatario ratificó el lugar de la exministra dentro de La Libertad Avanza y la definió como “uno de los grandes referentes del espacio”.

Consultado sobre la posibilidad de integrar una misma boleta en 2027, respondió: “Obviamente, si es parte del espacio, claramente”. Sin embargo, cuando le preguntaron específicamente si la considera como candidata a vicepresidenta, evitó anticipar una decisión: “No discuto ese tema todavía. No es el momento”.

Milei señaló que las definiciones sobre la estrategia electoral corresponden a la mesa política, mientras él se concentra en “la gestión y la batalla cultural”.

El Presidente evitó definir si compartirá fórmula con la senadora en las elecciones de 2027. @PatoBullrich Javier Milei se mostró confiado en sus chances de reelección En la misma entrevista, el Presidente aseguró que está “supertranquilo” respecto de sus posibilidades de conseguir un segundo mandato. Vinculó esa confianza con su evaluación de la inflación, la actividad económica, la pobreza y la seguridad.

“No veo a los argentinos votando para atrás”, sostuvo. Y agregó: “No veo que los argentinos, con matices de caras más nuevas o más viejas, adhieran a las ideas de cien años de decadencia”. El mandatario consideró que un nuevo triunfo electoral permitiría acelerar su programa económico y dar una señal de continuidad a los inversores. En ese escenario, proyectó que el riesgo país podría ubicarse en 200 puntos básicos y la economía crecer a tasas de entre el 7% y el 8%. “Yo confío en los argentinos”, afirmó. Según planteó, una vez superado el examen electoral que atribuye a las exigencias de los inversores, “Argentina va a empezar su gran despegue”.