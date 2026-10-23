Patricia Bullrich lanzó un nuevo spot en tono electoral y volvió a marcar perfil propio

La senadora publicó un video con imágenes del Congreso y música de la banda Plan B. El mensaje apunta a reforzar su identidad política en medio de las diferencias internas en La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich volvió a mover sus fichas en las redes sociales con un nuevo spot que refuerza su posicionamiento político dentro de La Libertad Avanza. La jefa del bloque oficialista en el Senado publicó un video con imágenes del Congreso y lo acompañó con un mensaje centrado en su conocimiento del país.

“Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina” , escribió la senadora en su cuenta de X, junto con el material audiovisual, musicalizado con la canción Es un secreto, de la banda Plan B.

La publicación llega después de que la ex ministra de Seguridad afirmara que está preparada para ser presidenta , aunque evitó confirmar una candidatura para las elecciones de 2027. Sus declaraciones instalaron la posibilidad de una competencia dentro del oficialismo y abrieron un nuevo capítulo en la discusión sobre el liderazgo libertario más allá de Javier Milei.

En Casa Rosada, por ahora, procuran evitar una confrontación pública con la senadora . El Presidente reconoció su trayectoria y relativizó las interpretaciones sobre una eventual disputa electoral, mientras en el entorno de Bullrich sostienen que sus movimientos no implican una ruptura con el Gobierno, aunque sí una voluntad de fortalecer su propia identidad política.

El spot también se inscribe en una estrategia de comunicación que Bullrich viene desarrollando desde su llegada al Senado. En los últimos meses apeló a videos con una estética cuidada y referencias musicales para amplificar sus intervenciones parlamentarias y construir un vínculo directo con sus seguidores, por fuera de los canales institucionales.

Bullrich viene planteando diferencias sobre la estrategia de negociación con gobernadores y aliados, los tiempos para cerrar acuerdos y la necesidad de que la recuperación económica llegue a los ingresos de la población. Esos planteos la ubican en una posición particular dentro del oficialismo.

“Hay que acelerar lo máximo posible un acuerdo político, que va a ayudar a bajar tensiones y garantizar la gobernabilidad”, afirmó en diálogo con TN. Según planteó, la necesidad de avanzar en ese entendimiento es compartida por la administración libertaria. El objetivo es sumar respaldos para la gestión y consolidar una mayoría que permita sostener la agenda legislativa.

Bullrich identificó dos interlocutores centrales para esa negociación. Por un lado, los gobernadores que formaron parte de Juntos por el Cambio y que hoy mantienen distintos niveles de colaboración con la Casa Rosada. Por otro, los sectores del peronismo que no se alineen con el Partido Justicialista. “Hay que llegar a un acuerdo con todos los que piensan como nosotros”, señaló.

En ese escenario, la senadora también buscó reivindicar el origen de la mayoría que llevó a Milei a la Presidencia. “Hay que respetar cómo está concebida esta mayoría: una parte respaldó a Milei y otra se sumó después”, afirmó. La referencia apunta al apoyo de sectores de Juntos por el Cambio al libertario en el balotaje de 2023, luego de la derrota de Bullrich en la primera vuelta.

La economía, otra señal de alerta

Bullrich también reconoció que la situación económica todavía está lejos de las expectativas que el Gobierno busca satisfacer. “Estamos lejos de nuestro ideal, de lo que queremos para la economía de los argentinos”, afirmó, y reclamó acelerar las inversiones y la actividad de los sectores productivos que aún no muestran una recuperación suficiente.

La senadora mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta que permitió impulsar algunas actividades, pero consideró necesario que el crecimiento alcance a más sectores. Al mismo tiempo, aclaró que no integra el equipo económico, aunque mantiene conversaciones con Milei y le acerca propuestas sobre distintos temas.