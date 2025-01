Javier Milei respondió a las críticas por su discurso en Davos: "La libertad avanza y nada impedirá que lo siga haciendo"

"Desde Tenembaum a Jorge Macri, pasando por el hijo del humorista Tato Bores, que escribe en el pasquín que recibe pauta del GCBA, todos se montaron a una campaña de indignación frente a supuestas cosas que nunca dijimos, con el solo fin de hacer daño y anotarse un poroto político en la pequeña disputa electoral argentina", cuestionó.

El Presidente reafirmó: "Somos liberales. El respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo es parte de nuestro ADN. Lo que no vamos a tolerar nunca, y lo que la sociedad ya no tolera más, es pretender imponer desde el Estado un trato desigual frente a la ley, con el único fin de obtener privilegios y seguir expandiendo el Estado del que los políticos ladrones roban".

Por último, reiteró que no hará lugar a las críticas que recibió por su último discurso y sostuvo: "No nos conmueven sus actos de falsa indignación. No nos van a hacer sentir culpables de algo que no somos. No somos nosotros los que tienen que andar encubriendo actos de abuso".

En esa línea, concluyó: "Frente a cada curva que ustedes quieran inventar, nosotros vamos a seguir acelerando. Porque a diferencia de ustedes, nosotros sabemos hacia dónde tenemos que ir para rescatar este país de sus garras".

Fuertes críticas de la oposición contra el discurso de Javier Milei en Davos

Luego de su controvertido discurso, Milei recibió críticas de referentes de distintos sectores de la oposición como Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta, e incluso Jorge Macri, quien lamentó que se instalen "nuevas grietas y nuevas razones de pelea".

El jefe de gobierno porteño remarcó: “La ley de Matrimonio igualitario, la ley de Femicidio, la ley de Trata de personas salieron gracias, entre otros, al PRO. Son un patrimonio de la Ciudad que nadie nos lo va a arrebatar. Yo voy a estar defendiendo esa postura y esa mirada y visión. Amo la diversidad que representa la Ciudad y amo todas las diversidades; amo las más tradicionales, las conquistas más recientes. Ésta es una Ciudad en la que conviven la Marcha del orgullo con la del Niño por nacer. Eso es patrimonio nuestro y no lo van a romper, yo voy a estar defendiéndolo”.

Desde la Unión Cívica Radical emitieron un comunicado donde expresaron su preocupación por los dichos del Presidente en Davos, los cuales calificaron como una "nueva aberración". "Asistimos azorados a una nueva aberración del presidente Javier Milei y expresamos nuestra solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas despreciados y agredidos en su discurso ante el Foro de Davos. A inmigrantes, mujeres, miembros de la colectividad LGTB y militantes políticos, les acercamos nuestro abrazo fraterno".