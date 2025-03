Martín Lousteau cuestionó la toma de deuda: "No da la sensación de que se trate del mejor Gobierno de la historia"

El senador radical cuestionó la decisión de la administración nacional de recurrir al FMI y señaló que "hoy Caputo cantó envido y los mercados todavía están decidiendo si tiene o no tiene cartas".

El senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau , cuestionó la gestión económica de la administración de Javier Milei y apuntó: "Hace menos de un mes, vociferaban que este es el mejor Gobierno de la historia... Bueno, que a los 14 meses de haber asumido tengas que ir al Fondo no da la sensación de que se trate del mejor Gobierno de la historia".

En ese sentido, señaló que "hoy (Luis) Caputo cantó envido y los mercados todavía están decidiendo si tiene o no tiene cartas". Esta mañana, el ministro de Economía adelantó que el préstamo que recibirá Argentina será por u$s20.000 millones , aunque aún se espera que tenga la aprobación final del board del organismo.

En relación al acuerdo con el Fondo, enfatizó su preocupación por la falta de información en torno a las negociaciones y remarcó que todavía no se sabe "ni el monto ni para qué se utilizará". " Mientras tanto, el presidente sigue negando el problema que él mismo ha generado con el valor del dólar ", apuntó.

Lousteau también advirtió que "el Gobierno no habla nunca de la economía real, no le interesa, y ahí es donde la sociedad se está partiendo. Solamente les preocupa el sentimiento del mercado, al que por ahora se dirige solamente con anuncios que no llegan a concretarse", cuestionó.

Martín Lousteau apoyó la candidatura de Lucille Levy en Evolución

Por otro lado, el Senador se refirió a las próximas elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires y ratificó que no se presentará y sostuvo: "Vamos a ir a elección con el espacio Evolución y nuestra candidata va a ser Lucille Levy, quién representa cabalmente la relevancia que para nosotros tiene la educación".

La futura candidata es egresada de las carreras de Contador Público y licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires. Fue presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas entre 2017-2018 y posteriormente ocupó el máximo cargo de la FUBA en representación de Franja Morada, el armado estudiantil del radicalismo.

Durante 2024, se constituyó en una de las principales voces estudiantiles contra el ajuste presupuestario a las universidades que impulsó el gobierno de Javier Milei. “En las universidades públicas no hay motosierras, hay libros; no hay fake news, hay conocimiento; no hay trolls, hay estudiantes”, dijo recientemente en un artículo de su autoría publicado en Infobae.