Javier Milei reúne a su tropa legislativa para definir la estrategia en el Congreso + Agregar ámbito en









El Presidente encabezará una reunión este martes con diputados y senadores oficialistas para coordinar la agenda parlamentaria de los próximos días.

Javier Milei se juntará con legisladores de LLA para definir la estrategia parlamentaria.

En la antesala de una semana clave para el Congreso, Javier Milei encabezará este martes por la tarde una reunión en la Casa Rosada con los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA). El encuentro buscará ordenar la estrategia oficialista frente a los debates previstos en ambas cámaras.

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El cónclave está previsto para las 17.30 y tendrá como principal objetivo alinear la estrategia parlamentaria del oficialismo de cara a las sesiones y negociaciones que se desarrollarán durante los próximos días.

En Diputados, LLA y sus aliados concentrarán sus esfuerzos en la sesión de este miércoles, en la que el Gobierno buscará avanzar con la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal, además de otras iniciativas acordadas con sectores de la oposición dialoguista.

La agenda libertaria en el Senado En paralelo, el oficialismo en el Senado convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para este miércoles, con la intención de sesionar al día siguiente. El temario contempla el tratamiento de distintos tratados internacionales y de 67 pliegos para designaciones en la Justicia Federal.

Entre los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo se encuentran Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, postulados para ocupar cargos en la Cámara Federal porteña, uno de los tribunales considerados estratégicos por su intervención directa en causas vinculadas con corrupción.

En ese ámbito, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, lleva adelante las negociaciones con distintos sectores aliados para reunir los votos necesarios. Al mismo tiempo, varios bloques reclaman que se incorporen nuevos temas al temario de la sesión. Con esta serie de reuniones en la sede del Gobierno, Milei busca recuperar el protagonismo político y mantener la exposición pública de las últimas jornadas. Entre sus apariciones recientes se encuentra la participación en el Consejo de las Américas (CAC), realizado en el Hotel Alvear, y el encuentro de este lunes con su Gabinete, donde defendió el rumbo del programa económico y cuestionó las críticas sobre el nivel de morosidad del sistema de préstamos.