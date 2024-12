Jorge Macri negocia contra reloj para tener Presupuesto 2025 en la Ciudad

Como contó Ámbito , las perspectivas respecto a la "ley de leyes" no eran las mejores para el PRO. En la víspera de la sesión, LLA y otras bancas que lo orbitan se negaron a cerrar filas con la propuesta del jefe de Gobierno y manifestaron su disconformidad.

"Con cuarto intermedio o sin cuarto intermedio, al Presupuesto igual no lo vamos a votar. Aumenta la estructura política y aumenta el gasto inútil, a contramano del Gobierno nacional y, sobre todo, de los porteños", disparó Ramírez en sus redes sociales.

Acto seguido, dijo que el proyecto es un "impuestazo". "No vamos a votar un Presupuesto que esté por encima de la inflación esperada para el 2025. Esto no es una actualización presupuestaria, es un impuestazo. Desde La Libertad Avanza no permitiremos que con la plata de los porteños se paguen los gastos excesivos del Gobierno de la Ciudad", lanzó.

Lo propio había hecho antes el legislador Ramiro Marra, un libertario díscolo. Al respecto, comentó que "si el Gobierno de la Ciudad no baja impuestos y gastos por 500.000 millones de pesos, yo no voto el presupuesto. Sin mi voto no llegan. ABRAZO".

Mismo camino eligió Yamil Santoro, diputado de la Ciudad por la fuerza Republicanos Unidos. "Hoy se vota el Presupuesto 2025 en la Legislatura porteña y los diputados liberales tenemos una posición firme: hay que reducir el gasto público y la carga impositiva en $500.000.000.000. ¿Quieren nuestros votos? Ajusten, abrazo", lanzó.

Posteriormente, denunció que "la Legislatura entró en un cuarto intermedio porque NO ESTÁN NUESTROS VOTOS para el presupuesto. Tal como adelantamos junto a Ramiro Marra, si no se reducen impuestos y el gasto público en el orden de los $500.000 millones no votaremos el presupuesto de la Ciudad. Abrazo".

Chispazos porteños, réplicas de la pulseada nacional

Los chispazos en territorio porteño se inscriben dentro de las tensiones existentes entre Javier Milei y Mauricio Macri a nivel nacional. Este jueves, en paralelo al debate en CABA, el Senado sesionaba para debatir la expulsión o suspensión de Edgardo Kueider.

El Gobierno tiene interés en sostener esa banca, ya que, de concretarse su eyección, una dirigente del peronismo opositor ocuparía el escaño. Atento a la intención de la Casa Rosada, el PRO ordenó dar quórum y sus legisladores bajaron a la Cámara alta.

En la Legislatura porteña, la situación para Jorge Macri es compleja. El PRO cuenta con 15 votos de un total de 60 legisladores. Para aprobar el texto deberá conseguir un total de 31 voluntades, por lo que dependerá del respaldo de la UCR, Confianza Pública y de los monobloques del socialismo, Republicanos Unidos y Compromiso Liberal Republicano. Se descuenta el rechazo de Unión por la Patria, primera minoría con 18 diputados, y del trío del Frente de Izquierda.

LLA, en tanto, cuenta con 8 legisladores y tendría la llave para aprobar o rechazar el texto, ante el ajustado margen al que se enfrenta el oficialismo.

Rechazo a Ficha Limpia

Dentro del amplio temario de la fecha, la Legislatura trató y rechazó el proyecto de Ficha Limpia. El texto no logró el consenso necesario para su aprobación. Al ser una iniciativa de carácter electoral requería una mayoría especial de 40 votos. El resultado final cerró en 39 votos afirmativos y 21 negativos.

La iniciativa, impulsada por el PRO y la Coalición Cívica, contaba con el respaldo del radicalismo, los libertarios y los monobloques aliados. Sin embargo, quedó evidenciada una vez más la disputa a nivel nacional. El bloque de Unión por la Patria, primera minoría de la Legislatura con 18 legisladores, y el Frente de Izquierda, con otros tres, explicaron el desenlace.

En rigor, el proyecto establecía la inhabilitación a presentarse como precandidatos a jefe y vicejefe de Gobierno, diputados de la Ciudad o miembros de la junta comunal quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual, contra la administración pública y fraude en perjuicio de la administración pública.

Una fuente con despacho en el Palacio Legislativo porteño expuso la realidad que atraviesa la iniciativa. “Mientras Nación está queriendo expulsar a un diputado por una coima y hay tanto debate sobre Ficha Limpia, acá no se pudo aprobar”, sentenció.

Durante el debate, la libertaria Rebeca Fleitas defendió el voto afirmativo del espacio al destacar que es “un indicio de un cambio de época” ya que “es la sociedad la que demanda una nueva forma de hacer política”, cuestionó que no se atendiera la incorporación de otras causales como delitos vinculados con la libertad o el narcotráfico.

La legisladora de UP, Graciana Peñafort, no dudó en asegurar que el proyecto “tiene nombre y apellido a nivel nacional”, al referirse a Cristina Kirchner, pero consideró que se trata de un proyecto que atenta contra el principio de inocencia que defiende la Constitución.

“Cuánto miedo tienen a la democracia. Si el pueblo quiere votar a alguien que no está condenado, quien soy yo para decirle que no. No le tengan miedo a la democracia ni a la Constitución”, les dijo y agregó: “Las dictaduras se cargan el principio de inocencia”.