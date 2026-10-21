Karina Milei se reunió con el embajador de EEUU, Peter Lamelas para afianzar lazos + Agregar ámbito en









La secretaria General de la Presidencia recibió al funcionario estadounidense para analizar inversiones, proyectos estratégicos y el contexto económico. Este jueves llegarán funcionarios clave de la administración de Donald Trump.

Karina Milei se reunió con el embajador de EEUU, Peter Lamelas para afianzar lazos.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunió este miércoles con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, para analizar la relación bilateral, los proyectos de desarrollo e inversión de empresas estadounidenses en el país y el contexto político y económico local.

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El encuentro se produjo pocas horas después de que el representante diplomático anticipara un fuerte respaldo económico a la Argentina. Durante un foro enfocado en el sector energético, Lamelas señaló la posibilidad de movilizar inversiones de hasta u$s20.000 millones en proyectos estratégicos, en un mensaje de apoyo al rumbo macroeconómico impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Ante empresarios e inversores del sector, el diplomático destacó el camino económico que busca consolidar la administración libertaria. “Estamos poniendo la plata sobre la mesa. Creemos en este camino que está tomando la Argentina y creemos en ustedes”, expresó, en una señal de respaldo político y financiero a la gestión nacional.

La secretaria General de la Presidencia recibió al funcionario estadounidense para analizar inversiones, proyectos estratégicos y el contexto económico. La agenda bilateral entre Argentina y EEUU La reunión fue el primer encuentro de la semana entre representantes de ambas administraciones. Para este jueves está prevista la llegada a Buenos Aires del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Christopher Landau, y de su segundo, Juan Pablo Segura, en una visita que abrirá una nueva instancia de diálogo entre los dos gobiernos.

Entre los temas que podrían formar parte de las conversaciones figuran las diferencias en torno al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, en medio de los movimientos diplomáticos registrados en los últimos días.

El encuentro de este miércoles se concretó mientras el presidente Javier Milei se encuentra de viaje en España. Se trata de una de las pocas giras en las que no fue acompañado por su hermana, quien permaneció en el país con especial atención en la agenda local y en los movimientos del Congreso. Con el regreso del mandatario y del canciller Pablo Quirno, previsto para este jueves, el Gobierno se prepara para recibir a los funcionarios estadounidenses y avanzar en una agenda que combina inversiones, cooperación económica y asuntos políticos. Por otra parte, para noviembre se espera la llegada a la Argentina del vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, quien ocupa el segundo lugar en la línea ejecutiva de la administración de Donald Trump.