Patricia Bullrich dijo que "es fundamental que el proyecto reelija", pero evitó definir su futuro electoral + Agregar ámbito en









La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado defendió la continuidad del proyecto político del oficialismo, aunque esquivó una definición sobre su futuro electoral. También respaldó la suspensión de las PASO y negó que Karina Milei le haya pedido que desista de una eventual candidatura.

Archivo. La Senadora celebró la suspensión de las PASO y abogó por la continuidad del "proyecto". Senado

Tras la sesión en la Cámara alta, la senadora Patricia Bullrich respaldó el rumbo del Gobierno y aseguró que es "fundamental que el proyecto reelija" pero evitó dar definiciones sobre las posibilidades de ser candidata en 2027. Días atrás, había expresado sus aspiraciones de llegar a la Casa Rosada y asegurado que reúne las condiciones para conducir el Poder Ejecutivo.

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“Hay una interpretación permanente y yo soy un poco rebelde. No me gusta contestar por interpretaciones”, respondió en diálogo con Radio Mitre cuando le preguntaron si respaldaría la reelección del Presidente o si buscaría disputar la candidatura.

De todos modos, Bullrich defendió la continuidad del proyecto político libertario y consideró que debe mantenerse en el poder. “Yo estoy dentro de un proyecto. Yo creo que este proyecto es fundamental que reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda”, sostuvo.

La senadora también respaldó la suspensión de las PASO de 2027 y rechazó que la medida esté vinculada exclusivamente con las necesidades electorales del oficialismo. “No creo que tenga como objetivo solamente la reelección de Javier Milei”, aclaró.

En su argumento, planteó que las primarias representan un gasto para el Estado, demandan la atención del Gobierno durante una parte importante de su mandato y obligan a los partidos políticos a atravesar una competencia interna.

El video que compartió Bullrich en X tras la aprobación de la reforma electoral. @PatoBullrich Bullrich negó que Karina Milei le haya pedido que no compita en 2027 La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado también se refirió a las versiones sobre un supuesto pedido de Karina Milei para que desistiera de una eventual candidatura presidencial. “Es que no me puede pedir que me baje de algo que yo nunca me subí”, respondió. En paralelo, reivindicó su autonomía dentro del oficialismo y cuestionó las lecturas sobre su relación con la conducción del espacio. “Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar”, sostuvo. Archivo. Bullrich evitó dar una definición sobre las candidaturas de 2027. En esa línea, recordó que Javier Milei la definió como su “socia” política y coincidió con esa caracterización. “Son dos electorados que se juntaron para conseguir un objetivo. Y esos electorados tienen que estar juntos, potenciarse”, concluyó.