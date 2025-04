La Agencia Nacional de Discapacidad rechaza proyecto opositor para actualizar fondos: "Priorizamos la autonomía de las personas con discapacidad"

La ANDIS interpreta que "la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo social promueven la vida independiente y la eliminación de barreras que perpetúan desigualdades . Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social".

Diputados buscan declarar la emergencia en discapacidad

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados alcanzó un dictamen para sancionar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027, que implicaría una actualización en los montos que reciben los prestadores de servicios y una mayor eficiencia en la aprobación de pensiones.

El proyecto fue presentado por el titular de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo (Unión por la Patria), quien planteó que no se actualizan las retribuciones para los prestadores de servicios (transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares) ni los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023. En ese sentido, Arroyo apuntó contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): "Le han pedido un nivel de ajuste tal que no es posible cumplir con las auditorías".

Daniel Arroyo.jpeg Daniel Arroyo, titular de la Comisión de Discapacidad. Mariano Fuchila

"El Gobierno ha iniciado una auditoría, lo que es absolutamente correcto; está claro que hay personas que han accedido a una pensión y no les correspondía. Pero no están haciendo las auditorías como deberían hacerlas, porque no identifica a los médicos que han dado cantidad de certificados por encima del promedio y evaluar la situación o las localidades donde se está claramente por encima del promedio", apuntó el diputado, quien Asimismo se refirió al contexto de urgencia que atraviesan las pensiones, dado que -según indicó- en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes.

En ese marco, se presentaron en el plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Presupuesto cuatro dictámenes, de bloques que acuerdan con la declaración de emergencia pero con distintos proyectos: el mayoritario, con rúbricas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal y la Coalición Cívica (59 firmas); otro de Democracia para Siempre (8 apoyos de radicales opositores); el tercero de la Unión Cívica Radical (7); y un cuarto del PRO (14). Estos últimos hacen énfasis en modificar la legislación laboral para incentivar la empleabilidad de las personas con discapacidad.

Movilizaciones piden por emergencia en discapacidad

Antes del tratamiento del proyecto, organizaciones que nuclean a personas con discapacidad realizaron una convocatoria en seis ciudades para reclamar por la declaración de emergencia. Las citaciones fueron realizadas en Capital Federal, Córdoba, Río Cuarto, Santa Fe, Mendoza y Neuquén.

"En todo el país, exigimos que se declare la emergencia en la discapacidad", expresaron en un video colectivo y consideraron que "esta ley es clave para avanzar en el cumplimiento efectivo del compromiso asumido por el Estado argentino en la convención de los derechos de las personas con discapacidad".

Es por ello que reclamaron el "reconocimiento y fortalecimiento del sistema de prestaciones básicas", "la pensión específica para las personas con discapacidad acorde a la convención", "que la ANDIS tenga un financiamiento adecuado y que estén disponible los programas de apoyo, atención y asistencia a las personas con discapacidad" y "la participación efectiva en la elaboración de políticas públicas".