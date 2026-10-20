La Corte Suprema definió quiénes estarán de guardia durante la feria judicial de enero + Agregar ámbito en









Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti se repartirán los turnos del mes. El presidente de la Casación Penal intervendrá del 9 al 17 solo ante eventuales pedidos de habilitación de feria.

Mariano Fuchila

La Corte Suprema de Justicia de la Nación designó a las autoridades que estarán a cargo del máximo tribunal durante la feria judicial de enero de 2027. La decisión quedó formalizada mediante la Acordada 30/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

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Según lo dispuesto, el juez Carlos Rosenkrantz cumplirá funciones como autoridad de feria del 1 al 8 de enero. Del 9 al 17 intervendrá Diego Barroetaveña, en su carácter de presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, aunque solo para resolver un eventual pedido de habilitación de feria. Luego, Horacio Rosatti estará a cargo del 18 al 31, y Ricardo Lorenzetti se sumará del 25 al 31.

Como secretarios de feria fueron designados Alejandro Rodríguez, del 1 al 10 de enero; Sergio Miguel Napoli, del 11 al 24, y Damián Ignacio Font, del 25 al 31.

La acordada fija además que la atención al público durante la feria será de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30. El personal que preste servicios en ese período deberá acreditarlo mediante una certificación de los secretarios de feria.

En los considerandos, el tribunal explicó que, por la cantidad de ministros habilitados que participan, la medida se adoptó conforme a lo previsto en la acordada 12/2024. La resolución lleva las firmas de Rosatti y Lorenzetti, junto con la de Luis Sebastián Clerici.