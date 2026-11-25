Un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema reveló que el 35% de las víctimas tenía antecedentes de violencia en su familia de origen. Entre los denunciados, el 68% había sufrido maltrato durante la infancia y el 79% había agredido a parejas anteriores. El estudio también detectó que los antecedentes de violencia están asociados con situaciones de mayor gravedad y riesgo.

Archivo. El relevamiento fue presentado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La violencia de género deja marcas que pueden atravesar distintas etapas de la vida y repetirse de una generación a otra. Un informe especial de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reveló que más de la mitad de las mujeres que denunciaron a sus parejas o exparejas durante 2025 ya habían sufrido violencia en relaciones anteriores. Además, detectó que casi siete de cada diez denunciados habían sido víctimas de maltrato durante su infancia.

El relevamiento, presentado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , expone la continuidad de los patrones de violencia y advierte sobre la relación entre las experiencias de maltrato en la niñez y las agresiones que se producen durante la vida adulta.

Los números son contundentes. Entre las mujeres que acudieron a la OVD por violencia ejercida por sus parejas o exparejas, el 35% registraba antecedentes de violencia en sus familias de origen y el 54% había sufrido maltrato por parte de parejas anteriores.

Del otro lado, el 68% de los denunciados tenía antecedentes de violencia en sus familias de origen y el 79% había ejercido violencia contra parejas anteriores .

Según la OVD, el 35% registraba antecedentes de violencia en sus familias de origen y el 54% había sufrido maltrato por parte de parejas anteriores.

El informe sostiene que la exposición a situaciones de maltrato durante la infancia constituye un factor de riesgo para padecer violencia en etapas posteriores. También advierte que los antecedentes de violencia, tanto de las víctimas como de los denunciados, aparecen asociados con situaciones de mayor gravedad.

La violencia según la etapa de la vida

El estudio también analizó quiénes son los principales agresores según la edad de las personas afectadas. Durante la niñez, los maltratos provienen principalmente de los progenitores, que concentran el 81% de los casos. En la adolescencia y juventud, aunque los padres y madres siguen teniendo un peso importante (37%), comienzan a cobrar mayor relevancia las agresiones de parejas o exparejas, que representan el 32%.

En la edad adulta, las parejas o exparejas se convierten en los principales agresores, con el 74% de las situaciones. En cambio, entre las mujeres de 60 años o más, las denuncias se dirigen mayoritariamente contra sus propios hijos o hijas, que representan el 53%.

Más antecedentes, mayor gravedad y riesgo

Uno de los aspectos relevantes del relevamiento es la relación entre las historias previas de violencia y la gravedad de las situaciones denunciadas.

Cuando las mujeres tenían antecedentes de maltrato en sus familias de origen, las evaluaciones de riesgo altísimo o alto alcanzaban el 33%, frente al 25% registrado entre quienes no tenían ese antecedente. También se detectaron mayores porcentajes de violencia física (53% contra 48%), amenazas de muerte (21% contra 17%) y violencia ambiental (36% contra 32%).

La situación también se agrava cuando el denunciado sufrió violencia durante su infancia. En esos casos, las evaluaciones de riesgo altísimo o alto llegaron al 35%, frente al 21% cuando no existían antecedentes. Además, se registraron mayores índices de amenazas de muerte (23% contra 14%), violencia física (55% contra 47%) y violencia ambiental (37% contra 32%).

El historial de las relaciones anteriores también marca diferencias. Entre las mujeres que habían sufrido violencia por parte de parejas previas, el riesgo altísimo o alto alcanzó el 32%, diez puntos porcentuales más que entre quienes no tenían esos antecedentes (22%).

En ese grupo también se registraron mayores niveles de violencia física (52% contra 46%), sexual (10% contra 6%) y ambiental (35% contra 31%).

Por su parte, cuando los denunciados habían ejercido violencia contra parejas anteriores, las evaluaciones de riesgo altísimo o alto llegaron al 31%, frente al 17% en quienes no registraban ese historial.

La diferencia más marcada apareció en la violencia física: 53% contra 38%. También se observaron más amenazas de muerte (20% contra 12%), violencia ambiental (35% contra 28%) y violencia económica o patrimonial (37% contra 32%).

377 mujeres que sufrieron maltrato infantil volvieron a denunciar violencia en la adultez

El informe incluye un seguimiento longitudinal realizado por la OVD entre 2008 y 2025 que permitió identificar la continuidad de estas situaciones a lo largo del tiempo.

En ese período, los equipos detectaron a 377 mujeres que habían sido registradas inicialmente como víctimas de maltrato infantil y que, años después, durante su adultez, volvieron a ser asistidas por situaciones de violencia ejercida por sus parejas o exparejas.

También identificaron a 76 varones que habían figurado como víctimas de maltrato durante su niñez o adolescencia —con un promedio de 13 años al momento del primer registro— y que posteriormente, a una edad promedio de 22 años, fueron denunciados por agredir a sus parejas o exparejas.

Otro dato significativo es la duración de las situaciones de violencia: el período promedio más prolongado, de 7,2 años, se registró en los casos en los que los denunciados tenían antecedentes de agresiones contra parejas anteriores.

Más de 167 mil presentaciones en 17 años

En cuanto a la dimensión del problema, la OVD informó que entre 2008 y 2025 recibió un total de 167.755 presentaciones por violencia doméstica.

Además, entre 2020 y 2025 sus equipos interdisciplinarios abordaron 56.894 situaciones que involucraban a niñas y mujeres como afectadas. El promedio fue de 9.482 evaluaciones anuales, con una tendencia interanual ascendente.

La Oficina de Violencia Doméstica funciona las 24 horas, todos los días del año, en Lavalle 1250, en la Ciudad de Buenos Aires. Cuenta con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la abogacía, psicología, medicina y trabajo social, que reciben los relatos de las personas afectadas, evalúan los niveles de riesgo, constatan lesiones y realizan las derivaciones judiciales y no judiciales correspondientes.