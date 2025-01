La hermana de Mauro Icardi se postulará como candidata a concejal en Rosario

Tras presentar su perfil profesional en una entrevista con Cadena 3 Rosario, Aldana se refirió al ruido que generó su candidatura, en medio del debate mediático que hay en torno a su hermano y sus parejas . "No me gusta el ruido. Siempre me gustó más la invisibilidad y el trabajo desde atrás ", sostuvo.

"Yo milité un tiempo, después tuve a mis chicos y dejé de hacerlo. Siempre me gusto el trabajo social, me gusta trabajar con la gente, pero no se me había ocurrido presentarme así nunca”, explicó la flamante candidata.

Sobre la relación con su hermano, Aldana detalló: "Tenía ciertos temores de por medio porque sabíamos que iba a hacer ruido, porque lo primero que se iba a decir era ‘la hermana de’. Y las dudas que genera, con la gente descreída de la imagen del político. Pero el gran artesano es Bruno Carlovich, él me convenció“ y luego agregó "será cuestión de pasar la tormenta y mostrar quién soy".

La opinión de Aldana Icardi sobre Javier Milei y la ciudad de Rosario

En otro tramo de la entrevista, la hermana del futbolista fue consultada por su mirada sobre el presidente Javier Milei, sobre quién analizó que "gran parte de la gente que lo votó es porque venía de un palo que no tenía nada que ver con la política”. Sobre su partida, y en línea con el planteo del oficialismo nacional, Aldana Icardi aseguró que ella y sus compañeros "no son políticos de raza" y que su objetivo es "representar los intereses de un vecino".

Por otro lado, Aldana también opinó sobre la gestión de Pablo Javkin en Rosario y sostuvo que ve positiva su manera de trabajar al frente de la ciudad. "Nosotros tuvimos una situación particular en la escuela de mi hijo, me comuniqué con él a través de Instagram. Trata de brindar las herramientas y ponerse a disposición. Claramente uno difiere, hay cosas que no comparto. Pero en el momento que nosotros necesitábamos ayuda, él me respondió muy atentamente".