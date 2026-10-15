La quinta Marcha Federal Universitaria reunió este jueves frente al Congreso a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades académicas, junto con gremios y organizaciones sociales, para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las mejores imágenes de la Marcha Federal Universitaria frente al Congreso
Estudiantes, docentes y gremios se movilizaron para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento. La jornada estuvo atravesada por gases, un fuerte operativo policial y detenciones.
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La Marcha Federal Universitaria terminó con incidentes y detenidos frente al Congreso
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El Gobierno condenó los incidentes en la marcha universitaria y apuntó contra los manifestantes
La convocatoria incluyó un acto central y la lectura de un documento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Las entidades advirtieron que está en riesgo el funcionamiento de las universidades en 2027 y exigieron una recomposición de los salarios, las becas y el presupuesto.
La jornada estuvo atravesada por la represión de las fuerzas de seguridad, que lanzaron gases lacrimógenos, dispararon balas de goma y utilizaron camiones hidrantes en las inmediaciones del Palacio Legislativo. En el sector de las vallas, algunos manifestantes arrojaron piedras. Los incidentes continuaron después del cierre del acto y del retiro de la mayoría de las columnas, con avances de la Policía motorizada y detenciones.
En paralelo, la sesión especial en Diputados fracasó por falta de quórum. La oposición buscaba tratar, entre otros temas, el rechazo al DNU 70/23 y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.
Las imágenes de la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso
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