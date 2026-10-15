Las mejores imágenes de la Marcha Federal Universitaria frente al Congreso + Agregar ámbito en









Estudiantes, docentes y gremios se movilizaron para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento. La jornada estuvo atravesada por gases, un fuerte operativo policial y detenciones.

Estudiantes, docentes y nodocentes se movilizaron al Congreso para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Mariano Fuchila

La quinta Marcha Federal Universitaria reunió este jueves frente al Congreso a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades académicas, junto con gremios y organizaciones sociales, para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La convocatoria incluyó un acto central y la lectura de un documento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Las entidades advirtieron que está en riesgo el funcionamiento de las universidades en 2027 y exigieron una recomposición de los salarios, las becas y el presupuesto.

La jornada estuvo atravesada por la represión de las fuerzas de seguridad, que lanzaron gases lacrimógenos, dispararon balas de goma y utilizaron camiones hidrantes en las inmediaciones del Palacio Legislativo. En el sector de las vallas, algunos manifestantes arrojaron piedras. Los incidentes continuaron después del cierre del acto y del retiro de la mayoría de las columnas, con avances de la Policía motorizada y detenciones.

En paralelo, la sesión especial en Diputados fracasó por falta de quórum. La oposición buscaba tratar, entre otros temas, el rechazo al DNU 70/23 y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

Las imágenes de la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso Mariano Fuchila Mariano Fuchila Mariano Fuchila Mariano Fuchila Mariano Fuchila Mariano Fuchila Mariano Fuchila Mariano Fuchila

Temas Marcha

Congreso

Universidades