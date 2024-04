Ley Bases y presupuesto universitario: semana de inflexión en Diputados

A pesar de las tensiones que emergen en su ejercicio del poder, el oficialismo logró retener parte del apoyo que expresó discrepancias con su plan de gobierno en las últimas semanas. Además del consabido acompañamiento del PRO , La Libertad Avanza se respaldó en el ministro del Interior , Guillermo Francos , quien hizo de sus oficinas nodos de construcción de acuerdos, donde no ingresan la lógica caótica y confrontativa del paradigma libertario.

Llaryora Frigerio francos Pullaro.jpg Guillermo Francos junto a los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

La resistencia llegaría unánime desde Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y de Por Santa Cruz. También se sumarían autónomos de Hacemos Coalición Federal (los socialistas santafesinos y Natalia de la Sota) y los más críticos radicales, que le achacan a miembros de su partido que el Gobierno no respetó el proyecto de reforma laboral que habían acordado con ellos semanas antes y que ya se discutía en comisiones. Sin embargo, no hay suma que alcance: si no se tuercen voluntades y a menos que acontezcan los imprevistos que se han vuelto recurrentes en la actual gestión, el martes después de una extenso debate la ley Bases obtendrá media sanción.