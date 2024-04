Jaldo anticipó el apoyo de sus tres diputados a Javier Milei: "Votaremos las leyes fiscales y la Ley Bases"

Después, justificó el achique del Presupuesto 2024 de la provincia , el despido de personal contratado -"alrededor de 15.000"- y reformas impositivas. "Las medidas de ajuste fiscal que adoptamos tienen mucho sentido común, se trata de medidas que solo persiguen no gastar más de lo que ingresa", explicó.

Promediando su discurso, reafirmó su perfil dialoguista. "Sabemos leer los resultados electorales y quienes estamos ejerciendo cargos por la voluntad popular debemos respetar los resultados de las urnas. En Tucumán habían elegido un gobernador y luego a nivel nacional la voluntad popular de los argentinos eligieron a un presidente, a Javier Milei . Este gobernador ha sabido leer el resultado electoral, ha sabido ponerse a la altura de las circunstancias". Y agregó: "He trazado un camino dialoguista con el Gobierno nacional , a tal punto que he formado un bloque de diputados nacionales que respondan a los intereses de la provincia de Tucumán". Se trata del Bloque Independencia , que rompió con Unión por la Patria , que integran los peronistas Agustín Fernández -presidente-, Gladys del Valle Medina y Elia Fernández de Mansilla , quienes ya votaron a favor de los proyectos de la Casa Rosada.

Avales a la Casa Rosada

En el cierre, anticipó la postura que adoptarán la semana próxima los parlamentarios que le responden. "Venimos acompañado al Gobierno nacional, hemos votados y vamos a volver a votar la Ley Bases, vamos a votar los acuerdos fiscales porque entendemos que un presidente necesita leyes para poder gobernar. Hay que saber leer y respetar los resultados de las urnas", reafirmó para que no quedaran dudas. Esto mereció un aplauso cerrado de un auditorio que se expresó así a favor de la posición del mandatario tucumano.

Jaldo recibió por la mañana en la Casa de Gobierno a Francos, ocasión en la que se firmó un convenio de cooperación para la formación. En esta ocasión, el propio Francos había elogiado al gobernador al señalar que "Jaldo fue uno de los primeros que interpretó el momento histórico que vivía la Argentina y depuso cualquier diferencia política para ponerse a trabajar junto al Gobierno Nacional".

El foro se desarrolló durante la tarde de este viernes, en el salón principal del Hotel Hilton, en la zona del Abasto, en la capital tucumana. También expusieron Francos, el diputado nacional José Luis Espert y los exministros Alfonso Prat Gay y Nicolás Dujovne, los Jacobo Cohen Imach, de Mercado Libre; Gabriel Martino, de BFLinvest y Co- fundador de Clave and Al Este; Enrique Cristofani, ex CEO de Santander Río, y Mauricio Sana, CEO de Flybondi, entre otros.