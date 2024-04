Ley Bases: Miguel Ángel Pichetto advirtió a Javier Milei y pidió "bajar los decibeles" de confrontación contra la oposición

“Para construir la unidad nacional hay que bajar los decibeles desde el Poder Ejecutivo”, señaló Pichetto este domingo. “Si no estás de acuerdo con algo sos una casta que no sirve. Yo entiendo el juego, pero lo que sirve para ganar no sirve para gobernar”, remarcó el diputado nacional, en referencia a la estrategia del Presidente.