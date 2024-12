Lisandro Catalán comenzó a caminar Tucumán y alimenta las versiones de su candidatura a diputado nacional

Hablaron Matías Sabaté, apoderado tucumano de LLA, y Macome pero lo más esperado fue la exposición de Catalán, que se demoró por la demanda de selfies. "Todos querían una foto con Lisandro, nadie lo dice en voz alta pero hay consenso para que sea nuestro candidato porque cuenta con el apoyo de todos", reflexionó a Ámbito un concejal que participó del encuentro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/llatucoficial/status/1865058308064714761&partner=&hide_thread=false Como tucumanos, tenemos la enorme responsabilidad de ser los portadores y ejecutores de las ideas de la libertad que el presidente Javier Milei ha puesto en el centro de su gobierno. Este desafío no sería posible sin un equipo excepcional que, con pasión y compromiso, trabaja sin… pic.twitter.com/8AdE2bOEA9 — La Libertad Avanza Tucumán (@llatucoficial) December 6, 2024

En el discurso del vicejefe de Gabinete se destacaron varios aspectos. Hizo una convocatoria a la unidad de la oposición, tanto para las elecciones provinciales de 2027, como para las legislativas del año próximo, y por eso puso énfasis en la asistencia de Omodeo y Campero. "Tucumán necesita una oposición fortalecida que impulse un proyecto verdaderamente transformador. Dejemos los partidos de lado y llevemos adelante las ideas que nos unen", dijo. Su referencia a los partidos no fue casual, ya que parte del radicalismo tucumano no estaría de acuerdo con una alianza con LLA. Sí podría hacerlo Campero, pues habiendo sido candidato por la UCR para llegar al Congreso, tiene su propio partido, al igual que Omodeo, que está relacionada con empresarios que integran la Sociedad Rural de Tucumán.

Aclaró también que LLA llevará candidatos propios en las legislativas 2025, por lo que quedó descartada cualquier posibilidad de una alianza con sectores del peronismo afines a la Casa de Gobierno tucumana. Y, además, se confirmó que presidirá al partido libertario tucumano. "Las provincias y la mayoría de los municipios sufrieron muchos años de deterioro, postergación y baja en la calidad de la vida de la gente", señaló. "En el Ejecutivo nacional concluimos con éxito nuestro primer año de gobierno, en el que ordenamos cuestiones de economía que también son fundamentales para poder organizar la gestión. Vamos a seguir trabajando para solucionar los problemas de los argentinos", agregó.

Se notó

Llamó la atención la ausencia del legislador provincial Ricardo Bussi, presidente de Fuerza Republicana, quien fue la columna vertebral para el armado 2023 de LLA. No es la primera vez, ya que en la reciente presentación de LLA en la provincia, con la presencia de Karina Milei en un acto como principal oradora, FR no puso su músculo en juego, por lo que el acto no contó con una gran concurrencia. En esta semana, Bussi destacó en un contacto con la prensa que "Fuerza Republicana no es La Libertad Avanza pero sí conforman una alianza porque las propuestas del presidente Javier Milei coinciden con los históricos principios de FR".

Consultado Bussi por Ámbito sobre si estuvo en el mitin político en Yerba Buena que tuvo como orador principal a Catalán, respondió con un sucinto: "No tuve la oportunidad de hacerlo". Este medio insistió y preguntó si fue invitado, considerando que hubo dirigentes de otros partidos. "No", fue su lacónica devolución. La pretensión de Catalán de aspirar a una banca en el Congreso entraría en colisión con las aspiraciones del bussismo, que reclamaría ser cabeza de lista.

Antes de terminar con su discurso, Catalán destacó el rol de Hernán Iramain, un empresario que hasta hace unos meses se movió en el entorno cercano del gobernador Osvaldo Jaldo e integró el gabinete de la intendenta de la capital tucumana, Rossana Chahla, hasta que se alejó y se sumó al espacio libertario. Por su experiencia, es uno de los responsables de la puesta en escena de los actos y conferencias de prensa.