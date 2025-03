Internas UCR: en Catamarca hubo lista de unidad y en Tucumán el partido fue intervenido

La fortaleza o debilidad de este espacio se pondrá a prueba en los próximos meses, pues junto con las elecciones legislativas nacionales de octubre -en Catamarca se renovarán tres bancas en la Cámara de Diputados- se votará para cambiar la mitad de las cámaras de senadores y diputados provinciales. Serán alrededor de 21 nombres, de los que entre seis y siete tendrían posibilidades reales de ingresar. Además, el nuevo presidente boina blanca ya avisó que el partido buscará poner de relevancia su espíritu frentista para octubre, con el objetivo de articular un espacio que sea capaz de derrotar al oficialismo peronista. "Tenemos que formar un frente electoral, en donde no sólo haya partidos políticos sino también otros actores de la sociedad civil que se quieren involucrar en política, pero no a través de los partidos", sostuvo Fadel. "Un gran frente electoral que sea alternativa, no tan sólo para esta elección, sino que comience a construir los lineamientos necesarios de cara a cada dos años, que es donde se disputa el poder real de la provincia", cerró el nuevo titular de la UCR durante una entrevista en Radio El Esquiú 95.3.