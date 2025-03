Dirigentes peronistas se diferencian del alineamiento de los gobernadores de Tucumán y Catamarca con Nación

Desde entonces, otros dirigentes tucumanos comenzaron a acercarse a ese espacio, como el legislador provincial Christian Rodríguez y su par Gabriel Yedlin, exfuncionario de la gestión como gobernador de Manzur. Se deslizó a Ámbito que si no son tenidos en cuenta en el debate interno para la definición de las candidaturas para las legislativas nacionales de octubre, en las que Tucumán renueva tres diputados, podrían ir con una lista propia por fuera del peronismo tucumano. La respuesta de Jaldo a este espacio fue anunciar que el PJ irá a internas para dirimir candidaturas aunque, claro, debería acordarlo antes con Manzur, quien preside el partido y es un hombre de confianza de la expresidenta de la Nación.

Noguera acusa terminales que lo vinculan con Leonardo Nardini, intendente del partido de Malvinas Argentinas, de la Provincia de Buenos Aires; y Juan Grabois, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y del Frente Patria Grande, entre otros. El pasado fin de semana mantuvo un encuentro en su ciudad con Gerardo Pisarello, diputado español, que nació y se recibió de abogado en Tucumán. Ambos estuvieron juntos en la marcha del pasado 24 de Marzo. El abogado tucumano Ángel Gerardo Pisarello, padre del diputado, fue secuestrado un mes después del golpe de Estado de 1976 y su cuerpo fue hallado con marcas de torturas y disparos de arma de fuego en una ruta en Santiago del Estero.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Nardini_Leo/status/1905228802222944366&partner=&hide_thread=false En la sede del @p_justicialista, nos reunimos con @javier_noguera con quien compartimos varios encuentros gracias a su rol como ex presidente de la FAM, la Federación Argentina de Municipios, intendente (MC) de Tafí Viejo (Tucumán) y gran dirigente y persona.



Actual diputado… pic.twitter.com/7yPYipag3O — Leo Nardini (@Nardini_Leo) March 27, 2025

"Es león para los que no tienen nada"

El gobernador peronista catamarqueño Raúl Jalil, que acompaña a la gestión de Javier Milei, también debe lidiar en su provincia con una presidenta del PJ local, la senadora nacional Lucía Corpacci, que no ahorra críticas hacia la gestión del Gobierno. "El Presidente forma parte del mayor escándalo que nuestro país puede recordar por la estafa cripto", apuntó. "Ya no se trata de no tener empatía con el otro, sino simplemente de c..gar al otro con tal de conseguir lo que yo quiero", agregó. Y en referencia a la relación que mantiene Milei con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo: "Es león para los que no tienen nada, pero cordero para los que no puede enfrentar".

En las últimas semanas también criticó en una entrevista el desfinanciamiento de Vialidad Nacional y el despido de personal, fundamental para el mantenimiento de las rutas. "Es alarmante escuchar todos los mecanismos que utilizan para no dar respuesta a los problemas que tienen las rutas", sostuvo. "Las rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia están todas impecables gracias al gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina de Kirchner. En este último tiempo no hay mantenimiento", resaltó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LuciaCorpacci/status/1895880493960478857&partner=&hide_thread=false Acompañamos al intendente de la @MuniSFVC, @GustavoSaadi durante su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias 2025 del Concejo Deliberante.

"Creemos en construir y no en destruir, creemos en una ciudad que acompaña y no abandona, más justa e igualitaria para todos y todas".… pic.twitter.com/OBdYa99udL — Lucía Corpacci (@LuciaCorpacci) March 1, 2025

Jalil debe convivir, además, con Gustavo Saadi, intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, la capital, que mantiene profundas diferencias con el Presidente de la Nación y que las hace públicas. "No creemos que la solución sea una motosierra, creemos en construir y no destruir", fue un de las primeras definiciones del discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante de hace unos días. "El ajuste más grande de la historia, como le gusta presumir al Presidente, trajo una profunda recesión que aún continúa, caída del consumo, paralización de las actividades comerciales, paralización de la obra privada y mucha obra pública", agregó. "Esto se vio agravado por un aumento casi del 600% de las tarifas de energía eléctrica, aumento del combustible, eliminación del subsidio de transporte, todo repercutiendo negativamente en el ingreso de la recaudación municipal", cerró.

Catamarca renueva tres diputados nacionales en octubre, dos del peronismo, y la exgobernadora reclamaría que uno de los candidatos sea de su espacio. Por otro lado, se sostiene que Saadi, con el apoyo de Corpacci, buscaría la gobernación para suceder a Jalil en 2027.