Manuel Adorni explicó por qué LLA no armó un frente con el PRO en Ciudad: "Ellos están en proceso de desintegración"

El vocero presidencial y candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, Manuel Adorni , habló esta noche sobre los motivos que llevaron al espacio libertario a no confluir en una alianza con el PRO en la Ciudad de cara a las elecciones del 18 de mayo . Según dijo, es porque el partido amarillo "está en proceso de desintegración".

“Son procesos políticos y no mucho más” , señaló en diálogo con el canal LN+ e identificó como principal diferencial entre ambos espacios a "la agenda" que buscan implementar en la Ciudad, donde enfrentan diferencias sustanciales.

Manuel Adorni sobre el PRO: "No compartimos agenda en Ciudad"

"Con ellos [el PRO], hemos trabajado muy bien a nivel nacional. Pero en la Ciudad de Buenos Aires vamos separados el 18 de mayo porque no compartimos agenda. Hay temas como la Ley Bases en las que no coincidimos", dijo respecto a la versión porteña del proyecto aprobado a nivel nacional para recortar áreas y ajustar el gasto público. "Nosotros no vamos a hacer alianzas en ningún distrito para ganar elecciones. De ninguna manera”, sentenció.