Javier Milei se reunió con Manuel Adorni y se suma a la campaña de La Libertad Avanza en CABA

Hasta ahora la única aparición de campaña de Adorni en la Ciudad de Buenos Aires fue el lunes pasado frente a las oficinas de la jefatura de gobierno porteño. Tuvo que ir acompañado por Karina Milei para sacarse una foto con una motosierra en la mano, emulando a Javier Milei. El vocero no está cómodo en su rol de candidato obligado a salir de su zona de confort en el atril de la Casa Rosada. "Me están rompiendo las pelotas con que me tengo que ir porque hay incompatibilidad", bramó el vocero-candidato en relación a su doble labor en la campaña porteña.