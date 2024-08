Martín Lousteau, en debate de reforma jubilatoria: "Cuando se le va la mano al Presidente hay gente que no puede vivir"

“El Presidente dijo que se le fue la mano con el ajuste, pero cuándo se le va la mano hay gente que no puede vivir” , sostuvo el titular de la UCR en medio de su intervención en el Palacio Legislativo, quien entendió que "hay millones de personas que la están pasando peor de lo que lo deberían pasar, entonces lo que estamos haciendo acá es un acto de justicia mínima”.

La cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) fue una de las aliadas opositoras con las que contó el oficialismo: "Lo que varios de mis colegas van a hacer hoy es un error. [...] No hay duda de que a los jubilados lo que más les conviene es que no haya inflación; a su edad no pueden seguir surfeando los precios como estamos acostumbrados en la Argentina. Hoy estamos viendo bajar la inflación, que es casi un milagro sostenido por pequeños fósforos; cuando prendemos uno se cae otro".