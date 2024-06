Javier Milei volvió a cargar contra los Diputados y dijo que defenderá "el mandato popular" con el veto

Milei dijo que renunciará a su jubilación de privilegio

"Con el propósito de rectificar lo acontecido en la Cámara de Diputados de la Nación, y en consonancia con la determinación del Poder Ejecutivo de desmantelar el entramado normativo de privilegios políticos, el Presidente Javier Milei presentará ante la ANSES su decisión de no ejercer el derecho a la jubilación de privilegio", continúa el comunicado.

Sin embargo, si el jefe de Estado desea renunciar a su jubilación como expresidente deberá antes que recurrir a la ANSES, enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación, ya que las jubilaciones de privilegio está reguladas por la ley N° 24.018 y recibirla o no, no es opcional si cumple clon los requisitos. A lo sumo podría donarla como hizo con su sueldo cuando fue Diputado de la Nación.

Luego de los desagravios, subraya: "El Presidente de la Nación ha demostrado de sobremanera la voluntad de cooperar con la dirigencia política". "Al día de hoy, esa buena voluntad no ha sido recíproca por parte de la mayoría de la dirigencia", consideran y concluyen: "La Argentina ha cambiado y el mandato popular será defendido con todas las herramientas del Poder Ejecutivo".

Javier Milei apuntó contra Pichetto por las jubilaciones de privilegio: "Que se caguen de hambre"

Durante su exposición en el cierre del Latam Economic Forum, el presidente Javier Milei, entre otras de las duras críticas que lanzó hacia los Diputados, apuntó particularmente, aunque sin nombrarlo, contra Miguel Ángel Pichetto por las jubilaciones de privilegio para los presidentes. El jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal defendió esa tradición, mientras que el mandatario ratificó su discurso "anticasta" y aseguró: "Se les terminó. Que se caguen de hambre por ser una mierda".

El cruce surgió a partir del debate en la Cámara baja por una nueva fórmula jubilatoria. Pichetto pidió explícitamente que se quitara uno de los artículos del proyecto que finalmente fue aprobado que eliminaba las jubilaciones. "El que diseñó esto tiene una visión de la antipolítica muy perversa. Fundamentalmente cree que la política es para narcos, marginales, delincuentes, gente que no tiene ningún interés en defender la Argentina, y piensa que el Presidente cuando termina su mandato tiene que ir a pedir trabajo a alguna fábrica. Eso es lo que piensa en su cabeza estúpida”, había enfatizado el diputado de HCF.

Tras estas declaraciones, el Presidente se refirió al tema esta tarde y sin nombrarlo directamente, aludió al discurso del rionegrino. "Yo puedo estar ocho años si todo sale bien. Después, voy a tener que salir a laburar. Me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien, si no el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre”, comenzó.

“Qué conferencias voy a vender el día después si fui un desastre como Presidente”, sostuvo.

En esa línea, argumentó que, a su criterio, no contar con una jubilación de privilegio es "un incentivo muy importante para hacer las cosas bien. Se creen que hacer las cosas mal, total tienen un seguro", sostuvo, y lanzó: "Se les terminó. Que se caguen de hambre por ser una mierda”, afirmó, con su estilo, el libertario, ante el aplauso del auditorio".