Martín Menem cruzó a Estela de Carlotto: "Dicen que defienden la democracia, bánquenla entonces"

La masiva movilización del 24 de marzo , por el día de la memoria, la verdad y la justicia en conmemoración del último golpe cívico-militar en Argentina , generó fuertes debates entre el Gobierno y la oposición. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados , criticó a Estela de Carlotto por sus dichos: "Estas expresiones de parte de de Carlotto me parecen desafortunadas, no le hacen bien a los jóvenes, ni a la Argentina ".

Las críticas de Martín Menem a Estela de Carlotto

"No me extraña. Me parece que es más de lo mismo", declaró el sobrino del ex-presidente de la nación al comienzo de una entrevista en televisión. Luego, el político proveniente de La Rioja aseguró que Milei "acaba de ser electo hace cuatro meses con casi el 60% de los votos" y criticó a quienes aseguran que "se tiene que ir rápido".