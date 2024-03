Adorni, sobre el Día de la Memoria: "Queda claro quién está del lado de la democracia"

En línea con esto, sostuvo que estas declaraciones cruzadas con la oposición no tendrán impacto a la hora del diálogo: "Que alguien tenga el deseo de terminar con el Gobierno causa mucha pena, pero no creo que tenga que ver con lo que pueda suceder en el camino legislativo o con el Pacto de Mayo. Nada tiene que ver una cosa con la otra". Además, remató: "Entendemos que el golpismo es una porción absolutamente minoritaria de la sociedad, hay que prestarle poca atención y que el ruido que quieren hacer no se escuche".