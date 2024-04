Pablo Moyano explicó los motivos del paro general: "Era un pedido de muchísimos trabajadores"

WhatsApp Video 2024-04-12 at 13.10.43.mp4

Pablo Moyano sobre su rechazo al Gobierno: "Es una cuestión de piel"

El líder de Camioneros explicó, además, porque se ausentó en la reunión que llevaron a cabo los líderes de Camioneros, donde estuvo presente su padre, Hugo Moyano, con funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) en Casa Rosada:

“Yo no me puedo sentar en una mesa con tipos que se te cagan de risa en la cara cuando cierran Télam o no mandan comida a los comedores, entonces no fui por una cuestión de piel”.

Y agregó: “No puedo sentarme con un tipo que se te ríe en la cara del dolor que le están llevando a millones de argentinos”.

La CGT lanzó un paro general para el 9 de mayo

La CGT lanzó un paro general para el próximo 9 de mayo contra el gobierno de Javier Milei. Lo hizo un día después del cónclave que mantuvieron con autoridades en Casa Rosada.

Uno de los triunviros de la mayor central obrera del país, Héctor Daer, anunció esta tarde la convocatoria a un paro para el 9 de mayo debido a la situación económica que golpea a los trabajadores. "Hay una sumatoria de cuestiones que están irresueltas y una perspectiva de que se sigan acentuando. Eso nos va a llevar una caída del poder adquisitivo y de compra de los ingresos mucho mayor", explicó.

El titular de Sanidad señaló que "desde el Gobierno plantean una caída en los precios". Sin embargo, manifestó que la actualidad indica que en el último tiempo la brecha con los ingresos se acrecentó. "Es muy difícil esta ecuación entre precios y salarios", afirmó.