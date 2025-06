Maximiliano Pullaro criticó la no renovación del decreto que baja las retenciones: "Es un error"

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro, consideró un "error" la decisión del Gobierno de no prorrogar el decreto que redujo de manera transitoria los Derechos de Exportación (DEX) de productos agropecuarios . Rige desde principios de año y vence el 30 de junio. “Es no mirar al interior productivo de la República Argentina", aseguró.

“Necesitamos no solo que se mantenga el esquema de baja de retenciones, sino que se eliminen las retenciones", pidió Pullaro, gobernador de una de las provincias más importantes en el sector agropecuario. "Los gringos, los trabajadores, no se llevan la plata al exterior, no la ponen en cuentas offshore, no la ponen en criptomonedas. Invierten absolutamente todo lo que ganan en tecnología", agregó en una indirecta al presidente Javier Milei, involucrado en el escándalo $LIBRA.