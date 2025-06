Presentan por quinta vez el proyecto de ley "Pancitas Llenas" para combatir el hambre en Argentina

Un modelo público-privado-social con control y beneficios fiscales

A diferencia de versiones anteriores, la propuesta actual incorpora sugerencias de distintos bloques políticos y fue adaptada desde su formato original de impuesto obligatorio a una contribución social voluntaria, fortaleciendo el rol del sector privado en el desarrollo de políticas públicas con impacto social. La implementación será progresiva y contemplará auditorías periódicas, capacitaciones en alimentación saludable y un sistema de denuncias y sanciones.

El proyecto ya cuenta con el apoyo de diputados de distintos espacios y fue canalizado legislativamente a través del trabajo de los legisladores Pablo Juliano y Carla Carrizo, quienes junto a sus equipos dieron forma al texto final que será tratado en comisiones.

Desde la Asociación remarcan que el 82% de los comedores de su red ha tenido que reducir sus prestaciones por falta de insumos, y un 8% directamente cerró sus puertas. “Sostenemos esta tarea sin salario, sin obra social, sin descanso. No queremos caridad: queremos políticas públicas que reconozcan el trabajo comunitario y garanticen derechos”, afirmaron.

“Pancitas Llenas” y un llamado a toda la sociedad

“Pancitas Llenas” busca ser más que una política puntual: es un llamado a toda la sociedad -empresas, Estado y ciudadanía- para construir juntos una estrategia sustentable que ponga fin al hambre.

Según UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría, más del 11% de niños y niñas recibe su único plato de comida diario en comedores no escolares. “El hambre no puede esperar. Y no hay ningún derecho más urgente que comer todos los días”, sintetizan desde Soñadores Unidos.