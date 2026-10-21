Patricia Bullrich advirtió sobre el aislamiento de Javier Milei y pidió un acuerdo político + Agregar ámbito en









La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado pidió acelerar las negociaciones con gobernadores y sectores del peronismo no kirchnerista para garantizar la gobernabilidad.

Patricia Bullrich pidió abrir el juego político. Senado

Patricia Bullrich volvió a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa al oficialismo. La senadora reclamó acelerar un acuerdo político para ampliar la base de sustentación de Javier Milei y advirtió sobre los riesgos de construir una gestión sin incorporar otras voces. “La unanimidad en un gobierno te aísla”, sostuvo en una definición que excedió el llamado a negociar con los aliados y expuso una de las tensiones que enfrenta La Libertad Avanza.

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“Hay que acelerar lo máximo posible un acuerdo político, que va a ayudar a bajar tensiones y garantizar la gobernabilidad”, afirmó en diálogo con TN. Según planteó, la necesidad de avanzar en ese entendimiento es compartida por la administración libertaria. El objetivo es sumar respaldos para la gestión y consolidar una mayoría que permita sostener la agenda legislativa.

Bullrich identificó dos interlocutores centrales para esa negociación. Por un lado, los gobernadores que formaron parte de Juntos por el Cambio y que hoy mantienen distintos niveles de colaboración con la Casa Rosada. Por otro, los sectores del peronismo que no se alineen con el Partido Justicialista. “Hay que llegar a un acuerdo con todos los que piensan como nosotros”, señaló.

Archivo. Acuerdos políticos y mejora del bolsillo: los dos ejes centrales que impulsa Bullrich. @PatoBullrich En ese escenario, la senadora también buscó reivindicar el origen de la mayoría que llevó a Milei a la Presidencia. “Hay que respetar cómo está concebida esta mayoría: una parte respaldó a Milei y otra se sumó después”, afirmó. La referencia apunta al apoyo de sectores de Juntos por el Cambio al libertario en el balotaje de 2023, luego de la derrota de Bullrich en la primera vuelta.

Patricia Bullrich se refirió al rumbo de la economía Bullrich también se refirió a la marcha de la economía y reconoció que los resultados todavía están lejos de sus expectativas. “Estamos lejos de nuestro ideal, de lo que queremos para la economía de los argentinos”, dijo. En ese sentido, reclamó acelerar las inversiones y la actividad productiva para que los sectores que todavía no muestran una recuperación puedan empezar a traccionar el crecimiento.

La senadora aseguró que mantiene conversaciones con Milei y que le acerca propuestas sobre distintos temas, aunque marcó distancia respecto de las decisiones económicas. “Yo planteo las cosas y me escuchan, pero yo no soy parte del equipo económico”, aclaró. Al mismo tiempo, defendió la continuidad de las reformas impulsadas por la administración libertaria y remarcó que cualquier medida debe respetar el equilibrio fiscal. En la entrevista, Bullrich también dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia. “En algún momento la vida me dará la oportunidad de ser candidata a presidenta”, afirmó. Aunque aclaró que actualmente no está enfocada en esa carrera, evitó descartar una postulación. “Como en su momento estuve preparada, sigo preparada, eso no quiere decir que vaya a ser candidata”, señaló. Por último, respaldó las conversaciones para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). A partir de su experiencia en la interna presidencial de Juntos por el Cambio de 2023, cuando compitió con Horacio Rodríguez Larreta, advirtió sobre el costo que las disputas internas pueden tener para una coalición. “Son buenas las PASO para ganar, pero generan en la población que te vota que te estás peleando por algo que no es lo más importante”, evaluó.