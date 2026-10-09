Patricia Bullrich llevó sus reclamos a Olivos y Javier Milei buscó bajar la tensión + Agregar ámbito en









El Presidente y la jefa del bloque oficialista en el Senado mantuvieron una charla de más de dos horas, en la que abordaron los temas que generan tensión dentro del Gobierno.

Javier Milei recibió a Patricia Bullrich en Olivos. @PatoBullrich

Javier Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos, en un encuentro que buscó encauzar las diferencias entre el Presidente y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Según pudo reconstruir este medio, la reunión se extendió por más de dos horas y permitió abordar los temas que venían generando tensiones en el oficialismo, en particular los reclamos de la senadora por la falta de participación en algunas decisiones del Gobierno y las dificultades de coordinación con la mesa política.

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Tras la charla, Bullrich compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el tono de la conversación. “Conversación profunda con el Presidente. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”, escribió junto a una mención a la cuenta de Milei. En el entorno de la senadora calificaron el encuentro como “muy bueno” y señalaron que el mandatario se mostró abierto a escuchar y analizar sus preocupaciones.

La reunión se produjo después de una serie de episodios que dejaron expuestas las diferencias entre Bullrich y otros integrantes del Gobierno. Uno de los principales cortocircuitos ocurrió durante la discusión del Presupuesto 2027, cuando la senadora cuestionó que no se hubieran conversado en la mesa política los cambios vinculados con discapacidad. El planteo derivó en un cruce público con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre si Bullrich había estado presente cuando se abordó ese capítulo de la iniciativa.

Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad.



TMAP pic.twitter.com/bzYEg3r2ZR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2026 Cortocircuitos en La Libertad Avanza La disputa no se limita al contenido de los proyectos, sino que también alcanza al mecanismo de toma de decisiones dentro de La Libertad Avanza. Bullrich viene reclamando mayor coordinación entre los funcionarios que definen la agenda y los legisladores que deben conseguir los votos para aprobarla en el Congreso. En ese esquema, la senadora cuestiona que algunas definiciones lleguen cerradas a las instancias de negociación parlamentaria, con escaso margen para introducir cambios o anticipar dificultades.

A esa tensión se suma el avance de Karina Milei sobre la estructura legislativa del oficialismo. La secretaria general de la Presidencia busca mantener el control sobre decisiones estratégicas del bloque del Senado, incluida la conducción de la comisión de Acuerdos, un ámbito clave para el tratamiento de pliegos judiciales. La disputa por ese espacio volvió a exponer los límites de autonomía de Bullrich como jefa de bancada y la puja por el poder dentro del oficialismo.

En los últimos días, la senadora también volvió a quedar en el centro de las especulaciones políticas después de coincidir con Mauricio Macri en un encuentro con empresarios. La imagen alimentó las versiones sobre los movimientos de dirigentes que, aun dentro del espacio oficialista o en su órbita de aliados, buscan preservar margen propio de cara a 2027. En ese contexto, la reunión en Olivos funcionó como una instancia de diálogo directo entre Milei y una de las principales figuras políticas de su gobierno.